Dentro o fuori. Domani alle 15.30 gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa Lazio di Prima Categoria tra Anguillara e Pianoscarano. Si parte dal 2-1 a favore del Pianoscarano nella sfida giocata 72 ore fa a Viterbo e nella quale i rossoblu rionali di mister De Mattia si sono imposti per 2-1 con le reti di Chiarabini e Brandoni e con i lacuali che nella fase finale del confronto si sono rimessi in careggiata grazie alla fortuita autorete segnata ancora da Chiarabini. Qualificazione apertissima con il Pianoscarano, secondo nella classifica del girone A di Prima Categoria che vuole fortissimamente il lasciapassare alle semifinali della prestigiosa competizione che mette in palio la certezza di venire promossi al campionato di Promozione della stagione 2024/2025. Dirige il match il signor Marco Mastropietro della sezione di Civitavecchia. Soltanto nel caso di un 2-1 bis questa volta a favore dei lacuali la qualificazione sarà decisa con i calci di rigore. Ovviamente al Pianoscarano basta un pari con qualsiasi risultato per qualificarsi. All’Anguillara è sufficiente vincere 1-0 per eliminare gli avversari. Sempre domani si giocano gli altri match che completeranno il quadro delle semifinali e la situazione resta apertissima anche negli altri confronti. Questo il programma: alle ore 15 Lanuvio Campoleone-Città di Sonnino (andata 2-3), Nova 7-Semprevisa (andata 0-0). Alle ore 18 Castrum Monterotondo-Dinamo Roma (andata 0-0).

Al. Giu. Vir.

©RIPRODUZIONE RISERVATA