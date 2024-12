Importanti novità per Michael Magnesi dalla convention annuale della federazione Wbc, che si è svolta in questi giorni in Uzbekistan. Grazie al lavoro della manager Alessandra Branco, Michael Magnesi è riuscito ad ottenere una chance importante per dare la caccia al titolo Mondiale Silver dei pesi Superpiuma. “Lone Wolf”, numero 6 del ranking, dovrà sfidare in trasferta il giapponese Masanori Rikiishi, attualmente quinto, per designare il secondo sfidante ufficiale per il titolo. La situazione, attualmente, vede il campione O’Shanique Foster, che dovrà affrontare la difesa volontaria con il vincente del match in programma il 25 novembre tra Vicente e Yaqubov.

