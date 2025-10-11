Vincere per risollevarsi dopo il ko che ha fatto male in casa contro l’Atletico Cimina. Quella di oggi sul campo dell’Atletico Monterano (si giocherà a Bassano Romano alle 15.30) è già un match chiave per i ladispolani di Mastrecchia. È la quarta giornata di campionato e i rossoblù non possono permettersi ulteriori passi falsi dopo aver perso anche con il Grifone alla prima giornata e sempre al Sale. Il successo nel derby col Cerveteri è finora l’unica gioia in campionato dove Academy e canalesi non si sono mai incontrati finora.

«È una trasferta difficile – commenta Leonardo Cruciani, il capitano – si giocherà su un campo nuovo, quello di Bassano Romano, e sarà nuovo anche per loro. È un test interessante e noi andremo lì con la massima attenzione. Siamo reduci da un risultato negativo, abbiamo tutta la voglia di ricominciare a vincere. Siamo carichi e motivati, cercheremo di andare di fare la migliore partita possibile». In difesa sarà squalificato Barilaro, ma rientrerà Tamburrini a fianco dello stesso Cruciani.

Da capire se Mastrecchia continuerà con lo stesso schema tattico o tornerà alla difesa a tre arretrando ancora una volta Barros. È stato designato l’arbitro Pierpaolo Piva di Roma 2, assistito dai guardalinee Marius Mocanu di Roma 1 e Giulio Di Nicola di Ciampino. I tifosi ladispolani potranno seguire la gara sul canale YouTube del Ladispoli. Per i tirrenici è una settimana particolarmente impegnativa. Mercoledì ritorno dei sedicesimi di Coppa Italia con il Città di Fiano (l’andata è finita 1-1 all’Angelo Sale). Domenica prossima altro derby con il Santa Marinella in campionato.

