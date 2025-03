Turno facile, almeno sulla carta . È un Borgo Palidoro che affronta l'ultima della classe Ronciglione United con l'intento di prendere i tre punti e ricominciare la corsa verso la salvezza diretta. In casa domani alle ore 11 gli uomini di Paolo Caputo vogliono cancellare la sconfitta di mercoledì, subita ad opera del DuepigrecoRoma. In classifica gli amaranto hanno 31 punti, ad oggi sarebbero salvi. E siccome il torneo offre ancora molte gare, alcune delle quali impegnative, anche contro il fanalino di coda serve una partita brillante.

«Non la prendiamo sottogamba - ha detto il direttore sportivo Mirko Commentucci - giochiamo contro una squadra che si trova a cinque punti dal playout e giocherà dando il massimo per vincere . Dobbiamo prestare attenzione, servirà la concentrazione giusta per vincere. Oltre al campionato stiamo in corsa per la finale di Coppa Italia, pertanto dobbiamo dosare le energie, anche se la salvezza è l'obiettivo primario. Non dobbiamo sbagliare. Faremo una grande partita».

