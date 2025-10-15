Serviva come il pane, per il morale e anche per avanzare in questa competizione. Il Ladispoli è agli ottavi di Coppa Lazio di Promozione grazie ad una rete di Pelizzi che ha fatto fuori il Città di Fiano in virtù dell’1-1 dell’andata. Si erano perse le tracce dell’attaccante biondo per via di un lungo infortunio che gli ha fatto saltare tutto l’inizio di stagione. Un calvario.

E invece l’attaccante fatto in casa è entrato dalla panchina e ha risolto il match del Sandro Pertini con una zampata a pochi minuti dalla fine. Eppure per i tirrenici le cose non si erano messe bene perché già al 13’ è finita la partita di Modesti. L’arbitro ha visto un fallo troppo energico durante un contrasto e lo ha mandato negli spogliatoi. Decisione che ha fatto infuriare giocatori e staff. I rossoblu non si sono disuniti, anzi hanno avuto un paio di occasioni con La Rosa, schierato al posto di Rodio.

Nella ripresa pochissime emozioni, i padroni di casa pure sono rimasti in 10, poi quando i rigori sembravano vicini, Pelizzi, al posto giusto e al momento giusto, ha siglato la rete del vantaggio da pochi passi durante una mischia. Ora il futuro fa meno paura. Domenica l’Academy ospiterà il Santa Marinella nella quinta giornata di campionato. Un derby del litorale davvero importante per entrambe.

