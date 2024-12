Scattano domani sera alle ore 21 al palazzetto dello sport “Angelo Jacopucci” di Tarquinia i playoff per la Dimore Immobiliare Basket Pegaso. Dopo un’ottima regular season, la compagine cestistica etrusca tenterà di ottenere la promozione in Serie D. Avversario Cristo Re di Roma, società tra le più blasonate della Capitale, che punta alla vittoria del campionato. Dimore Immobiliare Basket Pegaso si presenterà per la prima volta al completo, con il recupero di Matteo Sileoni che, nella prima parte di stagione, non ha mai giocato. In campo ci saranno anche Simone Rogani e il capitano Filippo Cimò.

«Abbiamo assistito a un campionato di primissimo piano - afferma il titolare dell’azienda Dimore Immobiliare Giuliano Colotto - Basket Pegaso Tarquinia ha confermato la serietà del suo progetto sportivo. Aver legato il nostro marchio a questa squadra è motivo d’orgoglio. Il numeroso pubblico che riempie in ogni match il palazzetto “Angelo Jacopucci” è un’ulteriore dimostrazione dell’ottima scelta fatta. Proviamo a scrivere insieme una pagina sportiva importante per la società».

«Siamo contenti delle parole di soddisfazione espresse da Colotto - dichiara il presidente del Basket Pegaso Tarquinia Laura Gamberini - lo ringraziamo per la fiducia che ripone in noi e per il sostegno che ci garantisce».

L’ingresso alla partita è libero. Per l’occasione si svolgerà una lotteria con i premi offerti da Bar Mauro e dalla ditta Ditech e saranno svelate delle sorprese per i nuovi iscritti ai corsi di pallacanestro.

