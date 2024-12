Il dado è stato tratto, la decisione è stata presa: Patrizio Pacifico sarà il delegato allo Sport per l’amministrazione del sindaco Marco Piendibene. A far pervenire la notizia ci ha pensato direttamente l’allenatore della Flavioni di pallamano, che ha inviato un messaggio alle società sportive locali.

Pacifico è conosciuto in città anche per essere un preparatore atletico stimato sul territorio nazionale e dirigente, come dimostrano le sue innumerevoli esperienze, tra cui anche quella con la Nazionale italiana maschile di pallamano.

«Salve a tutti - si legge nel messaggio recapitato dal neo delegato - sono Patrizio Pacifico il nuovo delegato allo sport. È un piacere unirmi a questo gruppo e lavorare con voi per promuovere e sviluppare lo sport nella nostra comunità. Vorrei iniziare ringraziando Matteo Iacomelli per l’ottimo lavoro svolto fino ad ora. Sicuramente andrò in continuità con il suo operato: collaborare con tutte le associazioni per trovare soluzioni efficaci. Il mio obiettivo principale è ascoltare le vostre esigenze e lavorare insieme per raggiungere nuovi traguardi. Sarò sempre disponibile per discutere di idee, progetti e qualsiasi altra necessità. Abbiamo un programma ambizioso, che vi presenterò al più presto, in un primo incontro che organizzeremo per conoscerci e per condividere il cammino del primo anno. Sono nato atleta, sono diventato allenatore, dirigente e gestore di impianti. Ho sempre lavorato come professionista sportivo e non vedo l’ora di mettermi al servizio della nostra grande comunità. Buona giornata a tutti ed a presto».

Insomma, l’esperienza di Pacifico sembra essere quella giusta per gestire un settore delicato come quello sportivo, che oltre ha celare, ma non troppo, interessi economici, veicola valori fondamentali per la crescita dei giovani ed è “portatore sano” di salute.

L’unico dubbio, almeno sulla carta, resta la sua posizione tutt’altro che sopra le parti, visto che è da sempre una colonna portante della Pallamano Flavioni; società che opera sul territorio al pari delle altre associazioni sportive. E allora, a maggior ragione, il neo delegato dovrà essere in grado di portare avanti gli interessi di tutte le società con la stessa forza e tenacia, ma chi conosce Patrizio Pacifico è pronto a scommettere sulla sua integrità morale.

