Passo falso del Dlf in Prima Categoria al Vergari di Bracciano. La spunta il Canale Monterano in rimonta nella ripresa per 2-1. Ben giocano i biancoverdi per tutto l’arco della gara, ma non basta.

«Sul finire di primo temo ci pensa Bastianelli a portare avanti i suoi - affermano dal club biancoverde - ma al ritorno in campo è un altro Canale che prima accorcia su rigore, bravo era stato D’Archivio in prima battuta, per poi operare il sorpasso alla mezz’ora. Tre sconfitte su altrettante gare fuori dal Gagliardini, ma oggi un punto sarebbe stato meritato. In piena emergenza il DLF, vedi Vitelli laterale difensivo per sopperire alle mancanze sulle fasce, oltre che Bordi (con zero sul contachilometri stagionale dei minuti e una caviglia gonfia) posizionato centrale difensivo. Buono è comunque l’approccio, le trame e l’intensità nella prima frazione. Il Dlf se la gioca a viso aperto e dopo aver rischiato di passare con Marini, la gara prova a cambiarla sul finire di primo tempo. Si invola Agostini sulla destra e, penetrato in area, serve Bastianelli che di fronte a Rizzo lo supera. In vantaggio negli spogliatoi. Sarà poi un’altra ripresa, i padroni di casa faranno valere il fattore campo e l’esperienza di alcuni uomini nella categoria. Nonostante ciò il pari arriva solamente dal dischetto intorno al dodicesimo, D’Archivio di primo acchito si oppone a Pelliccioni ma nulla può sulla ribattuta. La gara si alza, agonisticamente parlando, e intorno alla mezz’ora su un batti e ribatti in area la zampata vincente ce la ha Cipriani. Sconfitta ma rispetto a Bagnaia è stata un’altra squadra, purtroppo assenze comprese. Domenica si torna al Gagliardini e di fronte ci sarà l’Allumiere».

