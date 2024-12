Iniziano i campionati di Prima e Seconda Categoria e dopo la lunga attesa squadre in campo in questo fine settimane per i match della prima giornata. Ecco tutte le sfide in programma che riguardano le squadre della provincia di Viterbo.

PRIMA CATEGORIA. Questi i match del girone A tutti in programma domani alle 11: 1928 Vetralla-Maremmana (al San Paolo di Cura di Vetralla), Almas Roma-Allumiere, Carbognano-Fortoitudo Nepi, Castel Sant’Elia-Dopolavoro Football Club, Bagnaia-Canale Monterano, Montefiascone-Atletico Cimina, San Lorenzo Nuovo-Fulgur Tuscania e Valentano-Aurora Viterbo. La sfida più attesa è quella di Carbognano dove i locali che nella passata stagione si sono classificati al terzo posto ospitano la Fortitudo Nepi piazzatasi in quinta posizione.

SECONDA CATEGORIA. Tutti anticipi nel girone A della Seconda Categoria interamente composto da squadre viterbesi. Oggi alle 15.30 si giocano le seguenti gare: Onano Sport-Proceno, Piansano-Farnese, Pol. Vigor Acquapendente-Grotte Santo Stefano, Robur Tevere-Castiglione Calcio, Sporting Bagnoregio-Gradoli, Vasanello-Virtus Acquapendente e Virtus Marta-Tarkna Tarquinia.

Nel girone B della Seconda giornata il programma che si svilupperà tra oggi e domani è il seguente: oggi alle 15 Calcio Sutri-Real Tolfa, Oriolo-Kasyra Cerveteri, Vicus Ronciglione-Atletico Monte Romano, Trevignano Calcio-Quartiere Campo dell’Oro. Alle 15.30 di oggi si gioca Caprarola-Vejanese. Domani avremo due due sfide: alle 11 Manziana-Viterbo Fc e Marina San Nicola-Cura Calcio.

Infine per il girone F c’è la Fc Sssacci che fa il suo esordio oggi in casa contro la Vis Bracciano. Altra squadra viterbese è il Faleria che gioca a Capena e che sempre oggi alle 18 gioca in trasferta contro il Real Flamenco.

©RIPRODUZIONE RISERVATA