Missione compiuta. All’esordio nel campionato di Serie C 2024/2025 la 3epc Asp Civitavecchia centra la vittoria per 3-1 contro la neo promossa Quintilia F1 per la soddisfazione del pubblico di casa. Sabato pomeriggio al Palazzetto Insolera-Tamagnini il primo set è andato nettamente alle padrone di casa, che in scioltezza hanno addomesticato la squadra romana chiudendo il parziale 25/15. Più lottati il secondo e il terzo set che hanno visto la reazione della squadra ospite e le rossoblu ostaggio in qualche occasione di troppo dei problemi già palesati nella scorsa stagione, ovvero cali tensione mentale che a seguire possono dar luogo a errori e imprecisioni; secondo set all'Asp Civitavecchia per 25/23 e terzo set al Quintilia F1 con lo stesso punteggio. Nel quarto set le ospiti hanno mollato e la squadra civitavecchiese ha così potuto chiudere per 25/12 conquistando i primi tre punti nel girone A. Per le ragazze capitanate da Federica Belli una buona iniezione di fiducia che dà morale in vista di un campionato che si annuncia più difficile di quello trascorso, in cui dovranno dimostrare di aver maturato tecnica ed esperienza per conquistare la salvezza senza complicazioni.

Soddisfatto, ma non esaltato, a fine partita l’allenatore rossoblu Giovanni Guidozzi: «Oggi (sabato, ndr) il risultato era importate, perché Quintilia è una neopromossa e sono queste le partite da vincere assolutamente. Siamo stati bravi perché pur non facendo una grande prestazione abbiamo portato a casa i tre punti anche se c’è tanto da lavorare» Guidozzi ha poi ringraziato la squadra evidenziando la prova dell’esordiente Elena Pantalone, testimonianza del buon lavoro di inserimento delle nuove generazioni nella rosa: «Elena ha giocato una partita ottima considerando che era alla prima esperienza in Serie C anche se dovrà comunque fare esperienza. Le grandi hanno fatto il loro dovere, anche se dobbiamo migliorare molto nella fase di difesa e ricezione, ma sono soddisfatto». Anche Stefano Leone, allenatore del Quintila F1, ha riconosciuto la meritata vittoria della squadra civitavecchiese confermando le impressioni della vigilia, ovvero che sarà un campionato difficilissimo. Ora due trasferte impegnative attendono la 3epc Asp Civitavecchia prima di far ritorno al Palazzetto Insolera-Tamagnini a novembre.

QUI ETRURIA VOLLEY (SERIE C MASCHILE). Nella giornata di sabato hanno fatto l’esordio in campionato anche i ragazzi dell’Etruria Volley, la squadra creata dalla collaborazione tra l’Asd Pallavolo Civitavecchia e il Tuscania Volley e giunta al quarto anno di esperienza nel campionato di Serie C maschile: ad Aprilia i gialloblu di Claudio Quaglia hanno perso con il punteggio di 3-0 contro il Volley School Aprilia Niko Cars iniziando in salita il girone A.

