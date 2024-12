Parte con una vittoria la stagione della RIM Cerveteri Volley nel campionato di serie C. Le ragazze di coach Ribeiro Miliante hanno conquistato 3 punti contro il Volley Friends Roma, mentre i ragazzi di coach Capriotti si sono dovuti arrendere alla NFA Saet in 4 set, una formazione, quella romana, che punta dichiaratamente alle zone alte di classifica, essendo una delle retrocesse dal campionato nazionale di Serie B. insomma, è stata una giornata positiva che conferma le potenzialità di entrambe le squadre.«Come tutti gli esordi - ha esordito coach Ribeiro Miliante - è stata una partita abbastanza tesa in cui non siamo partiti benissimo. Siamo comunque riusciti a riprende la gara e a fare una buona prestazione. Nel primo set, abbiamo fatto un buon recupero - ha spiegato il coach delle ragazze RIM - e alla fine abbiamo portato a casa il parziale ai vantaggi. Non era una partita facile a livello di tenuta mentale perché, nonostante loro fossero una squadra giovane, hanno dei buonissimi talenti. Mi auguro che la prossima settimana, in casa, le ragazze riescano ad esprimere meglio quello che sanno fare».

Una vittoria, come detto, che dà carica emotiva al gruppo, consapevole che non mancheranno insidie e imprevisti nel corso del cammino.

