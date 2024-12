Terminato il brindisi del nuovo anno, è tempo di pensare al campionato per la RIM Cerveteri che ricomincia il campionato sul campo del Palocco tra una settimana. Bilancio positivo, l'anno che ci ha appena lasciati ha prodotto una stagione da incorniciare per i colori ceriti. «Chiudiamo l'anno in una posizione di classifica buona - commenta Manuel Parrocini - , con la prima parte del 2023 costellata dal salto in serie C Unica. Pertanto meglio d così non poteva andare. Ci pesa il fatto di dover giocare lontano dal nostro campo, il che ovviamente ci priva del sostegno del pubblico, che ci segue sempre con affetto ma in numero inferiore di quello che avremmo avuto a Cerveteri. Non avere un campo nostro è penalizzante, supereremo anche questa. Siamo un bel gruppo, solido e compatto, e penso che la salvezza arriverà. La forza è l'unione, il decidere tutti insieme ci fa tenere legati. Questa squadra farà un 2024 straordinario, ne sono sicuro. Stiamo acquisendo quanto ci mancava, ossia l'esperienza nella categoria. Partite perse a pochi secondi, che non meritavamo. Ora ci siamo riprese e faremo sicuramente meglio».

