Un punto che forse scontenta entrambe. Il derby tra Fiumicino e Ladispoli finisce in parità (2-2) al termine di un match rocambolesco e comunque pieno di emozioni. Mister Mastrodonato riesce a recuperare Barilaro in difesa e Pelizzi in attacco, anche se il secondo parte dalla panchina. Per il resto ipotesi di formazione della vigilia rispettata con Barilaro appunto in coppia con Cruciani davanti al portiere Manetti al posto dell’infortunato Somma. Sulle corsie laterali Facecchia e Urbani. In mezzo al campo Barros e Romagnoli con Gafuri e Tasselli a completare il mosaico. In avanti Rodio-Modesti come tandem offensivo. C’è un corner già al 2’ e Barilaro per poco di testa non sorprende la retroguardia del Fiumicino. I padroni di casa rispondono con Trinchi dalla lunga distanza non impensierisce troppo Manetti. L’Academy parte in contropiede al 27’, e Gafuri si ritrova a tu per tu con il portiere Gentile, lo dribbla e deposita il pallone in fondo al sacco. Il vantaggio dura pochissimo perché doppo 3 minuti, l’ex Perocchi, fa centro direttamente su punizione con la barriera che si apre un pò. Al 32’ traversa dello scatenato Trinchi. Ripresa vivace come il primo tempo. Ci sono azioni da una parte e dall’altra e anche sostituzioni. Manetti si oppone in un paio di circostanze ma nulla può su Maduka che tira un bolide sotto alla traversa. I ladispolani attaccano e vengono premiati con Felici a 5 minuti dalla fine. Il Fiumicino resta in 10 per il rosso a De Nicola ma le emozioni non finiscono. Al 41’ gol annullato a Rodio tra le proteste degli ospiti e al 5’ di recupero chance ottima non sfruttata da Pelizzi all’interno dell’area piccola di rigore. Domenica in campionato per il Ladispoli match casalingo con il Tolfa dell’ex Michele Micheli.

IL TABELLINO. Fiumicino: Gentile, Lombardi, De Nicola, Trinchi, Spagnoletti (1’ st Pellutri), Bizzocchi (7’ st Mangione), Munaretto, Frasca (29’ st Trimeleti), Maduka, Alesi (13’ st Pensabene), Perrocchi (41’ st Cococcia). A disposizione: Cerquetti, Albisi, Di Loreto. Allenatore: Albano.

Academy Ladispoli: Manetti, Urbani, Facecchia (30’ st Felici), Barros (36’ st Da Soller), Barilaro (33’ st Da Soller), Cruciani, Gafuri, Romagnoli, Modesti (20’ st Pelizzi), Tasselli (16’ st Cecchinelli), Rodio. A disposizione: Di Donato, Villani, Tutore, Orlandi. Allenatore: Mastrodonato.

Arbitro: Focetola di Roma 2. Assistenti: Martelluzzi e Perruzza entrambi di Frosinone.

Reti: 27’ pt Gafuri (L), 30’ pt Perocchi (F), 29’ st Maduka (F), 39’ st Felici (L).

NOTE. Espulso al 40’ st De Nicola per doppia ammonizione (F). Ammoniti: Pensabene, Maduka e Bizzocchi (F): Romangoli (L).

