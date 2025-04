Pareggio per 1-1 ieri allo “Scoponi” tra Tolfa e Tarquinia. Ancora una volta i tarquiniesi si sono confermati bestia nera dei tolfetani.

«Abbiamo subìto un pareggio amaro visto come è venuto - afferma l’allenatore del Tolfa Roberto Macaluso - è stata una partita che tutto sommato stavamo controllando. Avevamo sbagliato un calcio di rigore e siamo riusciti poi a trovare il vantaggio con Fagioli. La partita era sotto controllo, ma purtroppo ci portiamo dietro dei piccoli errori di di concentrazione e anche oggi paghiamo a caro prezzo la mancanza di acquisizione dei tre punti. Un'uscita sbagliata, un passaggio sbagliato e abbiamo subìto il gol del pareggio, peccato perché meritavamo probabilmente qualcosina in più, però sono errori che una squadra matura non deve commettere. Evidentemente noi ancora dobbiamo crescere e non siamo così maturi. Adesso ragioniamo bene sugli sbagli compiuti. Da domani inizieremo a pensare al difficile incontro di mercoledì contro la prima in classifica. Vediamo un po' come sono le condizioni della squadra. Cercheremo di mettere a posto i pezzi e di cercare di fare una una buona partita anche mercoledì».

Dal canto suo Fabrizio Ercolani, tecnico del Tarquinia, ha sottolineato: «Un pareggio di carattere che muove la classifica e ci dà morale. Sapevamo di affrontare un'ottima squadra e sapevamo che per portare via punti dallo Scoponi serviva una prova di carattere. Siamo andati sotto su una disattenzione su palla inattiva ma abbiamo saputo reagire con grande voglia. Posso solo fare i complimenti a tutti i ragazzi. Avevamo assenze pesantissime, un reparto difensivo da inventare e siamo usciti fuori con un'ottima prestazione».

