Risultato a reti bianche tra Allumiere ed Etrurians nella dodicesima giornata di andata del campionato di Prima categoria (girone C). Quella giocata davanti al pubblico della Cavaccia fra Tolfa e Etrurians è stata una partita molto tattica e fisica che i ragazzi collinari, allenati da mister Riccardo Sperduti, hanno provato a vincere, con le difese di emtrambe le squadre che hanno neutralizzato i rispettivi attacchi. Certe volte in partite come queste si puo finire per perdere, invece i collinari hanno saputo gestire la partota e difendersi bene tanto da conquistare alla fine il meritato punto. Il primo tempo è stato equilibrato con una occasione per parte. I biancoazzuri nella ripresa hanno spinto un po di più sull'acceleratore e hanno sfiorato per almeno tre volte il gol, una di queste occasioni, proprio all'ultimo secondo di gioco, è stata vanificata da Perfetti che si è fatto rimontare in extremis dal difensore degli Etrurians. Gli ospiti, comunque, non sono stati a guardare ed hanno impegnato l'undici allumierasco con un gioco spigoloso, ma efficace. È finita dunque 0 a 0, un risultato che alla fne tutti e due le compagini hanno accolto senza recriminazioni particolari. Da questa partita il team caro al presidente Diego De Paolis ha comunque conquistato un prezioso punto ed è al settimo posto della classifica a 17 punti; domenica prossima l'Allumiere sarà impegnato nella tana del Vis Aurelia, formazione capitolina che viaggiava metà classifica e i cui risultati sono in crescita. Mister Sperduti sta quindi preparando nel migliore dei modi questa sfida che prenderà il via alle 11 domenica prossima. Intanto patron Diego De Paolis ha sferrato il primo colpo importante nel mercato invernale e in casa Allumiere si gongola per l'arrivo del bravissimo attaccante Pomponi che viene dal Tolfa. A margine della partita si sono verificati due atti da condannare che hanno sconcertato e rammaricato tutti i presenti alla Cavaccia. «Allumiere ed Etrurians hanno giocato una bella partita di calcio, ma nel secondo tempo, però, sono avvenuti due fatti alquanto incresciosi - spuegano dalla societá dell'Allumiere - due giocatori della squadra ospite sostituiti, prima uno e poi l’altro, hanno sfondato la panchina con atti violenti (come si può notare in foto). In una partita, ci sta la cattiveria agonistica, ci possono stare discussioni, ci possono stare tante cose, ma mai e poi mai la mancanza di rispetto verso persone e cose, soprattutto altrui».

©RIPRODUZIONE RISERVATA