FIUMICINO - «Si è svolto a Parco Leonardo l’evento “Parco Leonardo in Sport’’, dove si è celebrata la settimana dello sport Europea attraverso le esibizioni di alcune associazioni territoriali, che hanno colto l’occasione per mostrare le attività che durante l’anno i loro allievi apprendono e portano avanti con sudore e sacrificio». A parlare è Orazio Azzolini, presidente del Circolo Energie per Fiumicino.

«E’ stato un bello spot per avvicinare giovani e meno giovani alle attività sportive, – spiega Azzolini -, infatti si ci è cimentati nelle varie attività divenendo parte integrale della manifestazione adulti e bambini. Il programma è iniziato nella mattinata dove i bambini, coadiuvati da alcuni genitori e dalla ASD Sea Running hanno corso circa 2 km di una maratona non competitiva, attraverso il quartiere di Parco Leonardo. Al termine della stessa, i bambini sono stati invitati a partecipare alla staffetta di sensibilizzazione contro il bullismo e la violenza sulle donne. Durante la mattinata, mentre le varie associazioni iniziavano a prepararsi per le esibizioni pomeridiane, alla ASD Jackals si potevano testare le abilità balistiche attraverso il tiro al bersaglio delle varie “armi a carica gas compresso’’ (soft air).

Nel pomeriggio è andata, invece, avanti la manifestazione attraverso le spettacolari esibizioni degli allievi della ASD STRATOS che si sono esibiti nelle varie discipline, tra cui citiamo Hip Hop, Karate, Danza Moderna, Danza Contemporanea, Ginnastica Artistica e Ginnastica Ritmica. Le società di Basket ASD Boys90 e ASD PQP, si cimentavano in una partita di basket tra i più piccoli, coinvolgendo gli spettatori. La società ASD SPORTINSIEME, attraverso gli allievi, coinvolgeva gli spettatori a provare gli esercizi che venivano fedelmente replicati. La ASD FIUMICINO ARCHERY TEAM mostrava la propria disciplina facendo testare a chi voleva come tirare con l’arco. Serena Galatioto, con la sua arte, avvicinava grandi e piccini alla Pre-pugilistica attraverso percorsi adatti a tutti. La ASD SPQR ARENA mostrava come cimentarsi all’interno di una arena buia ed i vari indumenti da indossare. Si chiudeva la serata attraverso le esibizioni della MTDA che grazie allo spettacolo ed alle coreografie mostrate, portava a termine quella che è stata la prima iniziativa in piazza a Parco Leonardo, dopo tantissimo tempo».

«Non possiamo non citare l’Associazione Nazionale Vigile del Fuoco in Congedo – conclude Azzolini – e la Misericordia, che si sono rese disponibili con mezzi e personale per garantire la sicurezza della manifestazione. Ci teniamo a ringraziare la vicinanza dell’Amministrazione attraverso l’Assessore allo Sport Valentina Torresi ed il Sindaco Mario Baccini ed alla collaborazione di Raiola Fabio».