La scelta di Paolo Caputo sulla panchina verde azzurra, all'indomani della settima sconfitta di fila, era doverosa per tentare di riprendere il cammino fuori dalla zona calda della classifica.

Si dimette Luigi Cicino, che rimane nell'ambito del settore giovanile, dove stava portando ottimi risultati con una formazione under 15. Il suo posto, quindi, va a un allenatore esperto e navigato, la cui ultima apparizione è stata a Civitavecchia, fino a maggio 2023.

Caputo, 58 anni, ha giocato l'ultimo anno della sua carriera a Cerveteri con l'FCA Agylla, prima di allenare il Gedila. Torna su un campo che conosce bene, anche se non ha mai avuto modo di allenare il Cerveteri nel corso della sua attività.

«Qui ci ho giocato, era nel 1998, stiamo parlando di molti anni fa. Cerveteri è una bella piazza - commenta Caputo - spero di compiere il mio dovere con dei buoni risultati, la società è stata chiara, si affida alla mia competenza».

Gli etruschi devono preparare la delicata trasferta di Ostia Antica, spartiacque prima del turno infrasettimanale con il Canale Monterano al Galli che chiude il 2023. Due gare che hanno un valore morale per la compagine del tecnico civitavecchiese. travolta da una serie di sconfitte che moralmente ha creato molti disagi.

Vedremo, quindi, se la dirigenza in questi giorni chiuderà almeno per tre giocatori di esperienza, tale da riportare con qualche vittoria più serenità in una città che era partita con ben altre ambizioni.

