VITERBO – A due dirigenti sportivi della provincia di Viterbo assegnati i Premi Fair Play 2023, dall’Area 14 Lazio del Panathlon International. I riconoscimenti sono stati consegnati nella sala del Coni Lazio a Roma a Ugo Baldi delegato del Coni di Viterbo e Cesare Rutili segretario del Baseball Viterbo poiché hanno a dimostrato un impegno sul piano sociale e sportivo molto importante nel corso della loro carriera sportiva. Il primo è stato il promotore della stretta di mano tra le comunità di Vasanello e Castel Sant’Elia, prima nella sala consigliere del comune di Castel Sant’Elia e poi nella sede della Provincia, dopo che in una gara di calcio di ragazzi si erano registrate delle situazioni spiacevoli a fine gara.

Il secondo, atleta di serie D e C, allenatore dirigente del baseball e softball a Viterbo; arbitro nella stessa disciplina sportiva, ha fondato gli Old Lions Viterbo di cui è stato giocatore e presidente; ha svolto il ruolo di general manager nel Rams Viterbo; socio fondatore della Viterbo Baseball Club di cui è l’attuale segretario.



Presente alla consegna delle targhe il presidente del Panathlon di Viterbo Giancarlo Bandini che si è complimentato con i due dirigenti. “ Si tratta di due persone – ha detto - che si sono distinte per umiltà, impegno e dedizione ai valori dello sport, che si sono prodigate nella promozione e diffusione del fair play in ambito educativo e sportivo.”

Nella stessa occasione è stato consegnato un riconoscimento anche a l’InTeam Latina per la sua straordinaria impresa di essersi laureato Campione d’Italia Fisdir nella categoria C21, dedicata agli atleti con Sindrome di Down. Erano presenti il presidente del Panathlon di Latina Umberto Martone e la segretaria Nadia Gigante.

Cesare Sagrestani, Governatore dell’Area 14 Lazio del Panathlon ha ricordato nel suo intervento che: “In un contesto sempre più competitivo, è fondamentale riconoscere e premiare chi si dedica alla promozione di valori sportivi e sociali e al rispetto delle regole. Questo dimostra che lo sport può davvero fare la differenza nella vita delle persone”.