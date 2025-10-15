L’Associazione Mare Nostrum 2000 annuncia ufficialmente l’avvio delle attività organizzative per il tradizionale “Palio Marinaro in onore di Santa Fermina”, in programma nei giorni 18 e 19 aprile 2026, nell’ambito dei festeggiamenti dedicati alla Santa Patrona della città. Giunto alla sua 47ª edizione, il Palio rappresenta un appuntamento ormai storico e identitario per la città di Civitavecchia, capace ogni anno di unire sport, cultura e tradizione marinara in un evento di grande richiamo. Sabato 18 aprile 2026 la manifestazione si aprirà con le regate tra gli otto Nuovi Rioni Storici della città, nelle categorie Senior e Junior m/f, quest’ultima riservata agli studenti degli istituti superiori di Civitavecchia e del comprensorio. La giornata proseguirà con una ricca serie di eventi collaterali: il Corteo Storico del Palio, le Mostre fotografiche (collettive ed estemporanee di pittura), mostra “La Costruzione del Porto di Centumcellae, iniziative socio-educative come il progetto “Un Aquilone per Rione” e la campagna contro l’abbandono sportivo in età adolescenziale. Sarà presente il camper del Centro Polifunzionale Mobile ASL RM4 e saranno aperti gli stand tematici. Nel pomeriggio, spazio al 5° Palio dei “Tre Porti” categoria Junior m/f, con le gare di qualificazione tra gli istituti nautici di Civitavecchia, Fiumicino, Gaeta e altre città della fascia costiera. Domenica 19 aprile 2026 la manifestazione entrerà nel vivo con il 18° Palio Marinaro dei “Tre Porti” categoria Senior, aperto alle marinerie di Civitavecchia, Fiumicino, Gaeta e altri approdi del litorale laziale, toscano e campano. Seguiranno le semifinali e le finali del Palio dei “Tre Porti” Junior, che vedrà la partecipazione, come nel 2025, di equipaggi provenienti da città come Palermo, Bari, Cagliari, Venezia, Genova, La Spezia, Savona e molte altre. L’ASD Mare Nostrum 2000 informa che sono ufficialmente aperte le iscrizioni per gli equipaggi Senior maschili e femminili (con possibilità di equipaggi misti), composti da quattro rematori e un timoniere, rappresentanti dei rispettivi Nuovi Rioni Storici di Civitavecchia: San Gordiano, Campo dell’Oro, Cisterna Faro, San Liborio, Centro Storico, Pirgo, Aurelia e Pantano. L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, con particolare attenzione ai partecipanti all’iniziativa “Sport in Piazza” dello scorso settembre, ai Comitati di Quartiere, alle palestre e associazioni sportive, culturali e di categoria, ai gruppi Scout, alle Forze Armate e ai Corpi Armati a tutte le parrocchie e ai gruppi della Diocesi di Civitavecchia. Le domande di iscrizione devono essere compilate su apposito modulo, corredato obbligatoriamente da certificazione medica agonistica (ECG sotto sforzo). Ai fini assicurativi, è previsto il tesseramento al CSI, a spese dell’atleta. Per prepararsi al meglio alla gara, gli equipaggi iscritti potranno usufruire delle imbarcazioni messe a disposizione dalla ASD Mare Nostrum 2000 presso il Porto Storico, oltre al supporto dei tecnici e formatori dell’associazione, in particolare per i nuovi vogatori e per la categoria Junior. Inoltre il prossimo sabato 18 ottobre dalle ore 14 è in programma una giornata di Open Day presso l’approdo dedicato alle imbarcazioni, sito all’interno dei Cantieri Navali Ulisse nella Darsena Romana del Porto Storico: un’occasione per conoscere da vicino l’esperienza del Palio e provare la voga su sedile fisso. Per maggiori informazioni su iscrizioni, regolamento e attività, è possibile contattare: Sandro Calderai 335.8444497, Antonino Ponzio 334.6963222, Vincenzo Ricotta 331.1549971; oppure scrivere a: marenostrum2000@hotmail.it; PEC: asdmarenostrum2000@pec.buffetti.it; Facebook: Palio Marinaro Civitavecchia. “L’ASD Mare invitiamo tutti i cittadini a partecipare con entusiasmo a questo evento che unisce sport, cultura e senso di appartenenza alla storia marinara della città. Vi aspettiamo numerosi”.

