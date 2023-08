È stato firmato un atto storico. Dopo decenni in cui la posizione della Cestistica Civitavecchia all’interno del PalaRiccucci non era mai stata regolarizzata attraverso le carte comunali, Palazzo del Pincio è riuscito a risolvere una grana che andava avanti da decenni.

La storia affonda le radici nel remoto passato. A causa di mancati incartamenti burocratici del passato, il Comune non è mai stato realmente proprietario della palestra e, di conseguenza, non ha mai potuto darla in gestione alla Cestistica, che all’interno svolge da sempre le sue attività.

Un problema non da poco, visto che, proprio per questo motivo, sono stati persi finanziamenti importanti, anche in tempi recenti, per poter apportare delle migliorie all’impianto. Bisogna anche ricordare che il PalaRiccucci è una struttura interamente costruita dalla Cestistica e il Comune ha provveduto ad affidarla ufficialmente alla società rossonera, che sarà impegnata nel prossimo campionato. Di serie C. L’amministrazione comunale è riuscita ad appianare, non senza fatica, questa vicenda, dopo un lavoro durato tre anni, da quando il Comune ha preso pieno possesso dei terreni, e che è stato cominciato dal compianto Mauro Nunzi. E così nella mattinata di ieri il Comune, attraverso i suoi dirigenti, e il presidente della Cestistica Civitavecchia, Stefano Rizzitiello, accompagnato dal direttore sportivo Maurizio Campogiani, hanno apposto le firme che hanno chiuso l’annoso iter. La Cestistica gestirà la palestra di San Gordiano almeno fino al 2032. Presenti anche i vertici dell’amministrazione comunale, dal sindaco Ernesto Tedesco, il vice sindaco Manuel Magliani, l’assessore Francesco Serpa e il consigliere comunale Antonio Giammusso.

«Finalmente siamo arrivati a dama – afferma il presidente della Cestistica Civitavecchia, Stefano Rizzitiello – noi siamo felicissimi. Innanzitutto vorrei ringraziare tutti gli uffici comunali, a partire dal sindaco Tedesco fino a Matteo Iacomelli e i vari dipartimenti dirigenziali e la segretaria. Tutti hanno ben capito la nostra situazione e nell'ultimo anno hanno lavorato alacremente, così come l'ingegner Nunzi, morto da poco, che ha contribuito a portare a termine questo immane lavoro di riconciliazione di tutta la nostra storia che va dal 12 novembre del 1972 in poi. Finalmente abbiamo messo un punto ben prestabilito a questa situazione e adesso diciamo con calma ci godiamo il momento e poi cercheremo quindi di ragionarci sopra e di pianificare come poter intraprendere quello che c'è da fare e soprattutto farlo in accordo con il Comune, per quanto riguarda la struttura. Non sarà un lavoro che faremo da subito, ma con calma dovremo iniziare a capire come e quando. Non dico stupidaggini se negli ultimi 20 anni abbiamo speso tra parquet, manutenzioni varie ed eventuali, almeno 150 mila euro di riparazioni e ammodernamento».

Grande soddisfazione anche per l’amministrazione comunale ed in particolare per il delegato allo Sport, Matteo Iacomelli.

«Era giusto che si regolarizzasse questa questione - spiega Iacomelli - in modo tale che la Cestistica e il Comune potessero andare veramente all'unisono. Adesso ci sono tutte le basi per poter investire insieme su quello che è l'impianto della nostra pallacanestro cittadina. Sono molto soddisfatto. Ringrazio gli uffici, dalla segretaria, la dirigente Sabrina Bodò. Come ha ricordato giustamente Stefano, ringrazio anche Mauretto Nunzi che cominciò a lavorare su questa questione annosa e alla fine ci siamo riusciti. Quindi è una soddisfazione molto importante, adesso la Cestistica e il Comune avranno strumenti per poter potenziare ancora di più il PalaRiccucci».

Intanto riparte ufficialmente lunedì 28 agosto la stagione 2023/2024 della Ste. Mar. 90 Cestistica Civitavecchia. I ragazzi si ritroveranno alle ore 18.30 al Pala Riccucci agli ordini di coach Gabriele La Rosa che sarà coadiuvato da Lucas Ingenito in qualità di Assistant Coach e da Salvatore Spanu come Preparatore Atletico.

Il Dirigente Accompagnatore sarà Alessandro Bruno mentre il Team Manager sarà Riccardo Russo. Per tre settimane, i giocatori alterneranno il lavoro in palestra, in sala pesi, in piscina e al parco Yuri Spigarelli.

Di seguito il roster a disposizione di coach La Rosa: Andrea Campogiani, 1990, play/guardia; Mattia Gianvincenzi, 1991, guardia/ala; Luca Bottone, 1998, guardia; Alessandro Spada, 2000, guardia/ala; Lisandro Nadin, 2004, guardia/ala; Eimantas Spudulis, 2004, ala grande; Alessio Razzoli, 1998, ala grande; Simone Balducci, 2001, play/guardia; Steven Perriere, 1995, ala grande/centro; Adi Kocan, 2004, centro; Leonardo Bianchi, 2006, play/guardia; Andrea Ferluga, 2007, ala grande; Giacomo Corneo, 2008, ala; Cristian Serafini, 2008, play/guardia; Riccardo Tarricone, 2008, guardia/ala; Emanuele Di Nardo Di Majo, 2004, ala; Andrea Bottone, 2003, guardia/ala.

