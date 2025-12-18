PalaMercuri gremito in ogni ordine di posto per il saggio di Natale del pattinaggio artistico delle Roller Fairies della Cv Skating.

Sabato scorso le ragazze allenate dal quartetto di istruttrici composto da Jessica Mazza, Rebecca Profumo, Fabrizia Di Marzio e Laura Giannini hanno messo in scena uno stupendo spettacolo che ha incantato i tanti spettatori accorsi all'evento, conquistando una lunga serie di applausi di apprezzamento delle esibizioni delle ragazze.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Marco Piendibene, che ci ha tenuto ad essere presente per portare la vicinanza dell'amministrazione comunale a tutto il mondo Cv Skating, si sono susseguite una lunga serie di apprezzate esibizioni che hanno trovato il gradimento dei presenti.

«E' stato un bellissimo saggio - spiega il presidente Valentini - e d'altronde le ragazze ci hanno ben abituato a esibizioni sempre di alto livello. Le atlete hanno messo in mostra i miglioramenti ottenuti in questi mesi di duri allenamenti sotto la guida delle nostre brave allenatrici e tutto è andato per il meglio. E' stato un bel pomeriggio e vedere il PalaMercuri gremito in ogni ordine di posto è sempre una bellissima emozione».

