Attraverso una lettera inviata e protocollata all'ufficio di Palazzo del Pincio, la Nautilus ha chiesto un incontro urgente al sindaco Ernesto Tedesco, in vista dell'imminente via della preparazione atletica. Nel messaggio non se ne fa esplicitamente menzione, ma è chiaro che la società del presidente Alberto Braccini vuole parlare con il primo cittadino della questione PalaGalli, al momento chiuso per lavori e sul quale ci sono parecchi dubbi sulla sua stabilità sul fronte economico. Più volte negli ultimi mesi i verdeazzurri hanno chiesto alla Nc di collaborare nella gestione, senza però ricevere risposta positiva dai rossocelesti. «L’anno scorso siamo partiti con un nuovo progetto sportivo - si legge nella lettera - non senza sacrificio economico. Abbiamo subito conquistato la Serie A2 e siamo diventati la società più titolata della pallanuoto cittadina, ricevendo numerosi attestati di stima a livello locale e nazionale. Ci siamo iscritti al nuovo campionato nonostante le incertezze sull’impiantistica. Ci siamo impegnati anche nel mercato estero, prelevando un portiere canadese, ed abbiamo avviato un rapporto di collaborazione con l’Orizzonte Catania».

