Il giorno dell’incontro tra Comune e società degli sport natatori è praticamente arrivato. Domani alle 10 a Palazzo del Pincio ci sarà la cosiddetta tavola rotonda richiesta dall’amministrazione comunale del sindaco Marco Piendibene con le associazioni locali. Sicuramente il primo argomento in scaletta è quello del PalaGalli, con il delegato allo Sport, Patrizio Pacifico che, con ogni probabilità, chiedere ai presidenti delle varie società, gli unici che potranno essere presenti al tavolo, le loro impressioni sulla situazione dell’impiantistica locale ed in particolare sullo Stadio del Nuoto, con i lavori di manutenzione che sono in corso di svolgimento, seppur ad andamento lento in questo periodo.

Al momento non sono stati dissipati i dubbi relativi alle tempistiche degli interventi, ricordando che il pannello collocato all’ingresso dell’impianto parla di 393 giorni, quindi più di un anno. Intanto sembra che alla tavola rotonda non sarà presente la Nc, la quale non dovrebbe essere stata invitata all’incontro dal Comune. Nei giorni scorsi si era parlato di una possibile dimenticanza da parte di Palazzo del Pincio, ma in realtà potrebbe essere stata una scelta, anche se, al momento, non si conoscono i motivi che avrebbero portato a questa decisione. Ma quest’incontro potrà essere la panacea di molti mali, oppure sarà l’ennesima occasione nella quale i rapporti invece di migliorare, peggioreranno? Staremo a vedere.

