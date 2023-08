Suona il gong per il PalaGalli. I lavori di manutenzione di cui lo Stadio del Nuoto ha bisogno da tempo, forse troppo tempo, stanno, finalmente, per prendere inizio.

Da lunedì l'impianto sarà chiuso per permettere l'effettuazione degli interventi, che riguarderanno in particolar modo la vasca, che dovrebbe essere svuotata già a brevissimo, forse già da lunedì.

Obiettivo del lavoro è quello di eliminare le perdite che insistono sulla piscina, per cancellare il famoso centimetro d'acqua perso ogni giorno.

Inoltre sarà attenzionato il pontone, per capire effettivamente la sua situazione e valutare se c'è la possibilità di ripararlo in tempo breve. Un altro aspetto molto importante è quello della dispersione dell'umidità, che ha creato non poche difficoltà.

Difficile prevedere i tempi per i quali si dovrebbe prolungare la chiusura dell’impianto, ma è banale capire che la Nc proverà a riaprire il PalaGalli per inizio ottobre, per dare il via alle attività commerciali e permettere agli agonisti, che a settembre dovranno, per forza di cose, migrare nelle altre piscine cittadine, di poter svolgerà la loro attività su una vasca da 50 metri.

