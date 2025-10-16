«Stiamo facendo qualcosa che da quando il PalaSport Insolera-Tamagnini è aperto non è stato mai fatto dal 1994, anno della sua apertura, ovvero rendere agibile almeno una tribuna dell’impianto». A dirlo è stato il delegato allo Sport, Patrizio Pacifico, intervenuto al podcast Politicamente Scorretti, dove è stato simpaticamente intervistato da Mattia Tamalio, Emanuele Befani e Marco Corinti.

«Siamo al lavoro con gli uffici comunali – riprende Pacifico – per riuscire in questi propositi, a cui abbiamo chiesto, così come al gestore, di intervenire per ottemperare a questo scritto nella convenzione. Vogliamo rendere agibile una delle due tribune da 550 posti. Ricordo che invece la zona parquet è completamente fruibile e agibile».

Quindi il PalaGrammatico. «Abbiamo ereditato un progetto discutibile – ha affermato Pacifico – con una serie di modifiche che ci hanno portato, sensibilmente, a rivedere l’intero progetto da capo. Il Pnrr ha finanziato per un milione e mezzo di euro solamente la parte esterna dell’impianto, quindi mancavano 600mila euro per completare i fondi, che siamo riusciti a trovare. Il Ministero, però, ci ha espresso dei dubbi per poter completare i lavori entro i termini previsti, altrimenti rischiavamo di perdere i finanziamenti per gran parte della somma. E allora potremmo vedere altri piani.

Tra le idee che abbiamo c’è quella di acquistare l’area del vivaio antistante il PalaSport Insolera-Tamagnini. Ne stiamo già parlando. Oppure perché non rifare il PalaGrammatico a via Betti? Ed allo stesso tempo ripristinare il vecchio campo di San Liborio attualmente cantierizzata per rifare il PalaGrammatico».

E poi una chiosa sulla questione Fattori. «Riapertura a gennaio 2026? Sarebbe ottimistico. Credo che i tempi per la riapertura possano indicare maggiormente il via della stagione sportiva 2026-27». Pacifico ha affrontato anche le questioni PalaGalli e piscina di via Maratona, ma senza introdurre novità all’orizzonte.

@RIPRODUZIONE RISERVATA