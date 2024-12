Ottimi risultati per la Mabuni alle qualificazioni per gli Italiani Juniores Fijlkam, che si sono svolte alla caserma Gelsomini, centro sportivo polifunzionale delle Fiamme Oro, in una gara di alto profilo a livello regionale. Il gruppo diretto dalla maestra Stefania Iacobelli si è messo in mostra con il bronzo per Mattia Onorati, nella categoria 68 kg con 36 atleti in gara, che ha disputato una prova esemplare e solo in finale di pool, dove vinceva 2-1 a 7 secondi dalla fine dell’incontro, ha subito una tecnica che lo ha fatto perdere. Ripescato, Onorati ha superato di larga misura l’avversario e ha conquistato un bronzo che sa di oro. Buone sensazioni, ma niente medaglia, per Valerio Rovetto, che si è classificato quinto nella categoria 55 kg, composta da 17 atleti, cedendo solo ad un avversario più grande ed esperto. Nuova esperienza per Sofia Trabacco, ancora alle prime armi, conquistando comunque il pass per gli Italiani in programma ad Ostia dal 5 al 7 aprile, così come Onorati e Rovetto. Rinuncia obbligatoria, invece, per Lorenzo Miceli, colpito dall'influenza il giorno prima della gara. «Ancora una volta abbiamo dimostrato tutta la grande preparazione tecnica - spiegano dalla Mabuni - dei nostri atleti e l’ottima guida della Maestra Stefania Iacobelli».

