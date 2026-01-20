Gioca bene, nonostante le assenze, ma non riesce a portare a casa punti. Anzi, è la Polisportiva Oriolo a fare il colpaccio al Galli battendo di misura (1-0) il Kaysra. Ora si fa dura per la vetta a -7. I cerveterani dovranno pensare a risalire la china un passo alla volta. Mister Graniero schiera un 3-4-3 con Montani tra i pali, poi Castelletti, Barone e Vignaroli in difesa, gli esterni sono Altomonte e Troiani e Marra con Calabresi sulla linea mediana. Il tridente offensivo composto da Arseni-Paraschiv-Morlando.

I ragazzi etruschi fanno la partita dal primo all'ultimo minuto tranne qualche sporadica azione della pur forte squadra ospite. Il portiere compie tre prodezze, due su Paraschiv e una su Ferro mantenendo il risultato sullo 0-0. Poi l’episodio clou. Su un calcio d'angolo l'Oriolo sfrutta la superiorità numerica (Vignaroli momentaneamente fuori per infortunio) e si porta in vantaggio con Citti. Il Kaysra prova il forcing finale ma senza esito. Nella ripresa erano entrati Ferro per Morlando, Giallanza per Barone e Mele per Troiani. Il risultato negativo non cancella la buona prestazione di Paraschiv e compagni e domenica arriva il Manziana per un’altra partita casalinga ad alta intensità.

