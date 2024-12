Dopo l’ottima campagna acquisti fatta dalla dirigenza, che ha portato nella società rossoblu elementi del calibro di Cerroni, Serpieri e Simone Trincia, il presidente del team tirrenico Orazio Sanfilippo, esprime la sua soddisfazione per quanto fatto dal direttore generale Bruno Luci e il direttore sportivo Stefano Di Fiordo.

Presidente, a quasi due mesi dall’inizio della preparazione la squadra sembra ormai fatta?

«Mancano solo un paio di elementi e credo che metteremo a disposizione del nuovo mister una squadra competitiva, la squadra, ci siamo premuniti di farla subito dopo la chiusura del campionato scorso e questo credo sia un punto di forza per il tecnico e la società. Abbiamo anticipato il rafforzamento dell’organico e spero che questo sia un gruppo ancora più competitivo di quello precedente. Stiamo trattando un portiere, un centrocampista e un difensore e poi chiudiamo le porte e ce ne andiamo in vacanza».

Vista l’occasione, cosa ne pensa del campionato appena concluso?

«Per quanto riguarda la stagione passata, devo dirmi parzialmente soddisfatto di quanto fatto in campionato. Certo pensavo di fare meglio del quarto posto che abbiamo ottenuto, probabilmente sì c’è stata qualche defaillance alla fine, ma speravo comunque che ci saremmo giocati fino alla fine un posto in categoria superiore ma purtroppo non è andata così. C’è un po' di rammarico ma ora pensiamo alla prossima stagione».

Il nuovo allenatore Daniele Fracassa è il profilo che avevate disegnato per guidare il Santa Marinella?

«Allora, indubbiamente devo dire che Emiliano Cafarelli è stato un ottimo allenatore, gli auguro tanta fortuna nel calcio perché è un allenatore preparato. Ma abbiamo preso un altro tecnico diciamo pure vincente, perché Fracassa è un vincente, infatti, dove è andato è andato, ha fatto sempre bene e io spero che venendo a Santa Marinella possa fare qualcosa di straordinario».

©RIPRODUZIONE RISERVATA