La salvezza conquistata all’ultima giornata del campionato di serie C ha dato un bel sollievo all’Asp Civitavecchia e nuove motivazioni per ripartire al meglio per la prossima stagione.

Anche il presidente Marina Pergolesi era presente alla festa di sabato al Palazzetto Insolera-Tamagnini a fine partita, partecipando anche alle foto con le emozionatissime ragazze rossoblù: «Finalmente ci godiamo una serata vincente. Dopo un inizio stagione rassicurante abbiamo avuto un periodo molto negativo, siamo stati bersagliati dalla sfortuna ma siamo riusciti a salvare questa serie C all’ultima giornata, evitando una retrocessione che sarebbe stata la terza di fila e che le nostre giovani ragazze non avrebbero meritato».

In effetti dopo la retrocessione in Serie B2 di due anni fa e la retrocessione in C dello scorso anno, sarebbe stata eccessiva per la storica società sportiva che merita di giocare almeno una categoria regionale di buon livello.

«Ora penseremo al futuro e soprattutto programmeremo insieme al nostro nuovo direttore generale Fabrizio Orsomando un estate di lavoro e un futuro sportivo più organizzato, facendo tesoro della nostra esperienza» ha concluso il presidente dell’Asd Pallavolo Civitavecchia con l’anticipazione della nomina di un nuovo ruolo dirigenziale affidato all’ex giocatore Orsomando.

La stagione della società rossoblù non è ancora conlcusa perché l’under 19 Etruria Volley ha iniziato ieri le finali nazionali under 19; a Pordenone i ragazzi allenati da Perez e Quaglia hanno ottenuto la vittoria per 3-0 contro il Tinet Prata (paziali 25/16 – 25/15 – 25/22).

