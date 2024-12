VITERBO - Oro spettacolare per l'atleta paralimpico Oney Tapia. Medaglia d'oro arrivata ieri nel lancio del disco in occasione della XVII paralimpiade in scena a Parigi. E' lui a portare il quattordicesimo oro all'Italia andando a impreziosire il medagliere. L'atleta ipovedente ha effettuato la sua preparazione a Viterbo partecipando a molti progetti sportivi dedicati ai giovani. Con la sua prestazione ha toccato la super misura di 41.92m. Era l’ultimo metallo Paralimpico che mancava nella sua stupenda carriera. f.c.

