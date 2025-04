Grande successo del primo trofeo Città di Civitavecchia, organizzato al PalaGalli dalla Coser Nuoto, in collaborazione con la Nc Civitavecchia. Oltre 400 ragazzi e bambini si sono fronteggiati nella vasca dello Stadio del Nuoto nel primo evento organizzato da una società locale. A vincere la classifica generale per società è stata l’Aniene, secondo posto per la Coser e terzo per il Domar. «Come presidente della Cosernuoto – afferma Fabio De Santis – sono contentissimo di come è andata la manifestazione. Grazie a tutte le società che hanno partecipato, riempiendo lo Stadio del Nuoto di piccoli nuotatori che si sono dati battaglia nell’intera giornata. Un ringraziamento a tutti i collaboratori che hanno partecipato attivamente a questo evento. Un bravo a tutti gli atleti. Vedere lo stadio del nuoto cosi pieno e sentire da tutte le società i complimenti ci riempie di orgoglio. È stata una bellissima giornata di sport, vissuta con passione da tutti. Appuntamento al prossimo anno».

@RIPRODUZIONE RISERVATA