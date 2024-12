Due weekend di gare, organizzati dalla Nuotatori Civitavecchiesi, nella splendida cornice della marina di Civitavecchia, nello specchio acqueo antistante la Piscina del circolo intitolato all’indimenticabile “Alfio Flores”, si sono svolti il “4° Memorial Enzo Feoli” nella distanza di 5 km (Fondo), la “6^ riedizione Coppa Corati” nella distanza di 3 km (Mezzo fondo), nonché, il “1° Trofeo Città di Civitavecchia” nella distanza del miglio marino (Mezzo Fondo Sprint), validi come Campionato Regionale Assoluto Agonisti e Master in Acque Libere, a cui a suon di bracciate hanno partecipato e si sono contesi i titoli regionali oltre 400 atleti.

Nella gara di sabato 8 mattina, nel “Memorial Enzo Feoli”, sulla distanza di 5km la classifica assoluta degli atleti agonisti vede per gli uomini al primo posto.

Al 1° posto Tamborrino Federico cat. Senior della Rari Nantes Nomentano, seguito al 2° posto da Valerio Erasmo cat. Junior della Matrix ssd Roma e 3° D’agostino Andrea, cat. Seniores dell’Aurelia Nuoto. Per le donne 1° ossoli Alessia cat. Senior della Aurelia Nuoto, seguita da Bagaglini Ginevra cat. Junior della Primavera Campus Aprilia e De Santis Silvia, cat. Junior Matrix.

Per i master uomini invece, primo Clavari Raffaello M45 della Nautilus, 2° giovannini Gionanni M55 della Heaven due e 3° Iacomelli Stefano della Nuoto e Canottaggio Civitavecchia, mentre per le donne 1° la campionessa nostrana Michela D’Amico M50 della Nuotatori Civitavecchiesi, 2° Grillo Barbara M50 Due Ponti e 3° Sirignano Antonia del Tuscolano.

Nel pomeriggio di sabato 8, inoltre si è svolto il 1° Trofeo Città di Civitavecchia nella distanza del miglio marino (1850m) e ad aggiudicarsi il 1° posto della classifica agonisti è stato D’Agostino Andrea cat. Senior dell’Aurelia Nuoto, al 2° Ramadù Emanuele cat. Ragazzi della Gladiators Swim Gold e 3° Tarantini Massimo cat. Junior del Circolo Canottieri Aniene. Negli agonisti donne invece è DeBerardinis Eleonora cat. Junior a conquistare il 1° posto seguita al 2° da Gueli Isabella cat. Ragazzi e 3° Agabiti Adele cat. Ragazzi, tutti dell’Aurelia Nuoto.

Per i Master maschi al 1° posto mantovani Fabio M30 del Flaminio Sporting Club, al 2° Volante Gianluca M45 del Due Ponti e 3° Rossetto Daniele M25 della Nautilus ssd, mentre per le donne al 1° posto Palasciano Laura M50 del Flaminio Sporting Club, 2° Sechi Rachele M45 del Due Ponti e 3° Pozzi Federica M35 della Nautilus ssd.

La 6° riedizione della Coppa Corati, che doveva essere effettuata nella mattinata di domenica 9 giugno è stata spostata a sabato 15 per avverse condizioni meteo marine ed ha visto nella classifica assoluta agonisti uomini, 1° Valerio Erasmo cat. Junior della Matrix seguito al 2° da Corpolongo Edoardo cat. Ragazzi sempre Matrix e 3° tenderini Emanuele cat. Junior dell’Aurelia Nuoto, mentre per gli agonisti donne 1° De Santis Silvia cat. Junior della Matrix Roma seguita al 2° da Mucci Chiara cat. Ragazzi e 3° da Tortora Emily cat. Ragazzi entrambe dell’Aurelia Nuoto.

Mentre per il settore master 1° per gli uomini Epifani Fulvio M30 della Heaven due, 2° Pelagalli ficorilli Matteo M40 della Roma Nuoto Master e 3° il Campione locale Maurizio Valiserra M50 della Nuotatori Civitavecchiesi. Per le donne 1° la fortissima ondina locale Michela D’Amico M50 della Nuotatori Civitavecchiesi, 2° Grillo Barbara M50 del Due Ponti e 3° bianchi Samantha M40 della Roma Nuoto Master.

In casa Nuotatori Civitavecchiesi risultati eccellenti con ben 3 titoli Regionali, Michela D’Amico nel fondo e nel mezzo fondo e Maurizio valiserra nel mezzo fondo, si laureano Campioni Regionali piazzandosi non solo 1° di categoria in entrambe le gare ma anche nei primi posti delle classifiche assolute.

Altri podi regionali in casa Nuotatori Civitavecchiesi sono stati conquistati nella Corati, Mezzo Fondo, cat. M30, dall’atleta della Nuotatori Riccardo Zuena che conquista un bellissimo argento, e nel Memorial Feoli, Fondo, cat. M50 dall’atleta Fabrizio BURRO che strappa un fantastico bronzo.

«La manifestazione si è svolta in massima sicurezza poiché è nostra premura assicurarci prima di tutto di questi aspetti della manifestazione - afferma il Presidente della Nuotatori Civitavecchiesi Federica FEOLI organizzatore dell’evento - ma per quando riguarda il mare, è stato possibile ottenerla solo ed unicamente grazie alle società amiche, a cui vanno i nostri ringraziamenti, la nostra stima e la nostra amicizia per la disponibilità e l’opera svolta dagli esperti professionisti del nucleo sommozzatori di Santa Marinella e della Protezione Civile di Civitavecchia, che hanno prestato ausilio agli atleti in difficoltà, garantendo un livello di sicurezza elevato ed una presenza altamente qualificata, ma anche i maestri del mare nelle persone del presidente del Circolo Marinai D’Italia Com. Romano Angeloni ed i suoi collaboratori e barcaioli Maurizio pitrolo, Guerino De Fazi, Marco Mercuri, Ugo Pallucco, Francesca Pallucco, Giuseppe Dionisi, Cesare Di Marco, Danny Loriga, Nando Massai, Cesare morucci e Alfonso Verde. Parimenti ringrazio il Presidente della Lega Navale Dario Jacoponi ed i barcaioli Francesco Rossi, Fabio manente, Sandro Pazzaglia ed Antonio Sanfilippo e di tutti i rappresentati della Lega Navale di Civitavecchia, ma anche il Presidente della ASD Gruppo Pesca Sportiva Buca di Nerone, nonché al Presidente Alessandro Pacitti della ASD Amici del Mare e dei barcaioli Filippo StocchI, Tommaso mezzo e Simone Feoli. Grazie alla Loro disponibilità e alla buana conoscenza del mare hanno permesso lo svolgimento della gara con le proprie imbarcazioni, garantendo assistenza ai giudici e sicurezza per gli atleti, ma non solo, voglio ringraziare tutti i medici che si sono resi disponibili il Dr. Taffi Giulio, il Dr. Gianfranco iacomelli, il Dr. Andrea Cacciatori ed il Dr. Andrea Celestini, ed il Presidente Roberto Pettiruti della Croce Rossa di Civitavecchia ed il suo personale preposti ai primi accertamenti e cure mediche. Ringrazio calorosamente Fabrizio Burro, la famiglia D’Amico capitanata dal Maestro Sergio D’amico, Alessio Alfonsi, Giulia giannini, Martina Mellini, Viviana Melgrani, per l’opera di volontariato ed ausilio nelle operazioni di accoglienza, accredito e montaggio campo gara ed ausilio ai giudici di gara. È doveroso ringraziare la Capitaneria di Porto per la concessione delle autorizzazioni e la presenza sul campo gara con una unità navale, la guardia di finanza con le sue unità a garantire l’invasione di imbarcazioni nel campo gara nonché la Polizia di Stato che, con 2 moto d’acqua, hanno garantito la sicurezza in mare e dato assistenza fondamentale agli atleti in difficoltà che sono stati tratti in salvo dalle stesse e trasportati a terra in brevissimo tempo. Nel chiedere scusa per la lungaggine nei ringraziamenti, non possiamo non nominare tutti, scusandoci sin d’ora per mere dimenticanze, ma non è semplice organizzare una manifestazione del genere senza l’aiuto di molte persone, vogliamo quindi dare a tutti il giusto riconoscimento per ciò che hanno fatto, e ringraziamo tutta l’organizzazione pre e post gara messa in piedi all’interno della piscina di “largo Caprera”, dove 4 bagnini della piscina stessa si sono alternati tra piscina e spiaggia, Di CarminE Lorenzo, SargolinI Matteo, Franzin Cristiano e Pardi Emanuele, nonché lo staff Dalila Romano, Lavinia De Felici, Beatrice Stocchi, Letizia Annibali, Francesca Stan, Anastasia Feoli e DePaoli Alice per l’accoglienza atleti la direzione sportiva di largo Caprera e la Famiglia Feoli, ai gestori del ristorante in sede Iula Manfredi, il suo staff e la cuoca Anna Colferrai per il pasta party di due giorni, ed a tutto lo staff della Nuotatori Civitavecchiesi Simone feoli, Marcello Jacopucci, Michela D’Amico, Edoardo Feoli e la sottoscritta Federica Feoli organizzatori dell’evento, che hanno coperto tutti i settori, dall’accoglienza all’ingresso ed alla sicurezza in mare. Un grazie speciale agli amici della Mare Nostrum 2000, nelle persone del Presidente Sandro Calderai, Mario Piscini e di tutti i suoi componenti sempre pronti ad aiutare ed aiutarci. E per ultimi, ma non tali, vogliamo ringraziare il Comune di Civitavecchia per il Patrocinio fornito, i tempi di risposta quasi immediati dell’Ufficio Demanio, nelle persone dell’Ing. Iorio e del Geom. Claudio Bruschi, e l’aiuto logistico dell’ufficio LLPP. Un grazie di cuore a chi ci ha sostenuto in questa ulteriore sfida, ed in particolare ad Ivano Iacomelli e la conad, la Luciani Controsoffitti e Pavimenti srl che da 8 anni sono vicini a questa manifestazione con apporti immediati di materiale, la FAS s.r.l., la Nautica e Forniture Industriali di Roberto Pala, Brocco Legnami e la MedSea srl ns main sponsor. Ai Giudici del GUG Lazio vanno i nostri ringraziamenti per la disponibilità, la solerzia e i complimenti per il lavoro svolto. Agli amici della Coser Nuoto, Antonio, Cesare, Mauro, Fabio e Francesco, nonché a tutti i loro collaboratori, in capo a tutti Massimiliano Aiello, va un profondo ringraziamento avendo dato la piena e totale disponibilità per gli allenamenti invernali che hanno permesso il realizzarsi delle vittorie ed i piazzamenti dei nostri “ragazzi”. Un grazie finale al Presidente del Comitato Regionale Lazio, dott. Giampiero mauretti ed al responsabile Master FIN Roberto Migliori per aver creduto nel progetto, ai tecnici intervenuti, a tutti i tesserati nuotatori, a tutti i partecipanti, al pubblico intervenuto ed a tutti coloro che anche con un piccolo gesto hanno permesso il realizzarsi di questa manifestazione».

