VITERBO - Oggi gare di ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia di Eccellenza e le attenzioni sono puntate sul confronto delle 14,30 a Vignanello tra il Fc Viterbo del nuovo corso affidato a mister Massimo Castagnari e la W3 Maccarese che parte forte del 3-0 a suo favore ottenuto in gara 1 lo scorso 18 ottobre. Da lunedì quindi il tecnico Castagnari subentrato all’esonerato Nardecchia guida le operazioni con il suo gruppo di lavoro e sin dal primo incontro con la squadra ha cercato di caricare al meglio i suoi nuovi giocatori responsabilizzandoli sulla necesità di trovare un equilibrio cercando di venire fuori da questa situazione se non proprio complicata quanto meno ingarbugliata con alti e bassi che hanno sin qui caratterizzato il cammino dei gialloblu. Scontato sin dai prossimi giorni l’arrivo di nuovi giocatori e non è escluso che con il mercato di dicembre ci siamo diversi arrivi e altrettante partenze. Il match odierno è diretto dal signor Marco Ventrone di Roma 1, assistenti Arcidiacono di Roma 1 e Silvano di Civitavecchia. Questo il quadro completo delle sfide di oggi, ritorno degli ottavi, tra parentesi i risultati dell’andata. Ore 14,30 Aurelia Antica Aurelio-Civitavecchia (0-0), Campus Eur-Academy Ladispoli (0-3), Certosa-Ferentino (0-0), Città di Formia-Terracina (0-2), Colleferro-Unipomezia (2-4), Favl Cimini Viterbo-W3 Maccarese (0-3), Gaeta-Centro Sportivo Primavera (3-1) e Montespaccato-Amatrice Rieti (2-1). Al.Giu.Vir.