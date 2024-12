È ufficiale: Michelle Monti, classe 2010 e già campionessa italiana nella specialità Supersprint nei 100 metri, ha ricevuto la convocazione dalla Nazionale per rappresentare l'Italia ai prossimi Europei, che si terranno a Folgaria (Trento) dal 13 al 16 giugno. Ma per Michelle non è abbastanza: scalando la classifica, si è qualificata anche per la specialità Short (4km) e rappresenterà la sua palestra, la Dynamika Ninja Warriors, sempre all'Europeo 2024. Un grande orgoglio per la Dynamika Ninja Warriors e anche per la città.

©RIPRODUZIONE RISERVATA