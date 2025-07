Martina Abrizi, giovane talento della pallanuoto femminile italiana, è il secondo colpo estivo della Nautilus in vista della prima esperienza in serie A1. La giovanissima giocatrice romana ha solo 17 anni, ma ha già esordito in Serie A1 e nelle coppe europee con la SIS Roma, squadra con la quale ha vinto anche una Coppa Italia.

Ha anche partecipato ai campionati Europei e Mondiali con la nazionale giovanile, insieme alla giocatrice della Nautilus, Lucrezia Puppi, anche lei nel giro delle nazionali giovanili e disputato due campionati di serie A2 mettendosi in evidenzia. Nell’ultima stagione è stata in A2 con la calottina del Tolentino ed ha vestito anche quella dell’Agepi, realtà satellite della Sis, e del Circolo Villani. Quindi una giocatrice che già conosce il team di Daniele Lisi, avendolo affrontato da avversaria. Prosegue quindi l’opera di rafforzamento della Nautilus: il campionato di A1 si avvicina e la società del presidente Alberto Braccini non intende arrivare impreparata a questo storico appuntamento.

Ma intanto si registra il terzo addio per la compagine civitavecchiese. Dopo Ignaccolo e Marussi, la società verdazzurra saluta anche la serba Lola Avdic, che lascia il gruppo ad un anno dal suo arrivo in città. Non ci sono altre esperienze da fare per la marcatrice slava nel campo pallanuotistico, in quanto ha deciso di lasciare l’attività sportiva, per dedicarsi con maggiore costanza alla sua carriera professionale. Attraverso un post sui social network, la Nautilus ha salutato Avdic, augurandole tutto il meglio per il suo futuro.

