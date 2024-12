Vanno avanti le presentazioni dei giocatori che comporranno la rosa del Quartiere Campo Oro di calcio, pronto a disputare il prossimo campionato di Seconda Categoria. Al Tamagnini la società del presidente Antonello Quagliata ha presentato, con tanto di foto e selfie che hanno coinvolto anche il direttore sportivo Pino Antonucci e tutta la dirigenza, con i ragazzi che entrano a far parte del gruppo gialloverde. C’è l’arrivo di Giordano Di Leva, che ha fatto parte di San Pio X e Allumiere, un centrocampista di cuore, anima e quantità. C’è anche Simone Maroncelli, reduce dall’esperienza con il Sorano e soprattutto con il Città di Cerveteri di Daniele Fracassa, con cui ha ottenuto l’accesso all’Eccellenza. Presentati anche alcuni volti che erano già stati annunciati, come Valerio Poggi, Giuseppe Faggiani e Luca Nunziata.

E intanto è ancora tempo di presentazioni e di annunci per la squadra di calcio a 5 che, ad ora, sarebbe impegnata nel prossimo campionato di Serie C2. La società del presidente Antonello Quagliata ha annunciato che faranno parte del quintetto di Umberto Di Maio il portiere Claudio Cleri, gli esterni Luca Bellumori e Jacopo Mancini e il difensore Daniel Nistor, tutti giocatori conosciuti e che nella scorsa stagione erano con Di Maio alla Futsal Academy. Dentro anche David Persi, reduce dall'esperienza all'Atletico, e Alessandro Cassanelli, che arriva dall’Aranova. Il preparatore dei portieri sarà Massimiliano Matteo, mentre entra a far parte della dirigenza Gioele Storniolo, che in passato è stato compagno di squadra di molti dei ragazzi.

