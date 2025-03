Pierluigi Bernabucci, ex Nuoto Club Viterbo, ora Aurelia Nuoto, si è distinto questa mattina in piscina. Seguito da sempre dal suo allenatore Lorenzo Biagini, infatti, ha partecipato alla staffetta 4x100 stile libero partendo come secondo e conquistando l’oro. Dopo 16 anni torna una medaglia italiana a Viterbo. Una grande prestazione personale per il viterbese che è tornato in acqua anche per le gare serali.