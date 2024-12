Si sono svolti a Tarquinia domenica scorsa, organizzati dalla società locale Atletica 90 i campionati provinciali di Cross, gara open aperta alla partecipazione di atleti di tutte le categorie federali. Buono il percorso realizzato all’interno del camping Tuscia Tirrenica che ha ospitato questo secondo ed ultimo cross nella Tuscia, che ha consentito agli atleti presenti di esprimere le loro migliori qualità atletiche ed agonistiche. Buoni i risultati ottenuti dai giovanissimi della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo guidati nell’occasione dal tecnico Gianpaolo Carletti e da quelli dell’Atletica Alto Lazio guidati da Salvatore Nicosia che dalla prossima settimana cominceranno a preparare le gare di aprile quando si aprirà ufficialmente la nuova stagione agonistica Outdoor. Per la Finass in evidenza nella categorie Esordienti F5 Stella Fabbretti che si aggiudica la sua gara sui 300metri, seguita dalla compagna di squadra Melania Petroselli, nelle F8 tripletta con Linda Weidkind, Bianca Fabbretti e Livia Carbonari, negli M5 Robinson Igbinora è 2° e Diego Celais è 3° , negli M8 Samuele Grazini si classifica 3°. Nella categoria Ragazzi vittoria per Alessandro Fabbretti e 2° posto nelle Ragazze per Sofia Della Rosa. Per l’Alto Lazio vittoria di Enrico Bossi nella categoria Allievi, il compagno di squadra Ali Nouman è 4° tra gli allievi, Michela Castagna vince nella categoria Allieve, vittoria anche nella categoria Promesse f. per Veronica Faccio e Claudio Giulianelli nella categoria Senior.

©RIPRODUZIONE RISERVATA