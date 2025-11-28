La bodybuilder civitavecchiese Francesca Parigiani ha firmato un risultato eccezionale conquistando la prestigiosa Pro Card IFBB, uno dei traguardi più ambiti e difficili del settore, spesso inseguito per anni senza successo da molti atleti. Il suo percorso è iniziato a inizio novembre a Cesena, dove ha brillato al Campionato Assoluto Regional IFBB Professional League Italy, vincendo la sua categoria e diventando campionessa italiana, ottenendo così l’accesso all’Euro Master di Milano.

Nel capoluogo lombardo, il 16 novembre, Parigiani ha confermato la sua straordinaria forma aggiudicandosi la categoria Figure e qualificandosi per la finale assoluta. Davanti alle migliori vincitrici d’Italia, Francesca ha dominato anche l’Overall Figure, ottenendo la Pro Card e diventando ufficialmente atleta professionista IFBB. Un successo che proietta sempre più Civitavecchia nel panorama internazionale del bodybuilding.

