Si è conclusa domenica 2 Luglio una tre giorni che ha visto impegnati un gruppo di giovani lottatori Civitavecchiesi, partiti alla volta di Imola. Si è trattato di uno stage promosso dal gruppo sportivo Fiamme oro della Polizia di Stato, diretto dal campione olimpico (greco-romana) Andrea Minguzzi, oro nella lotta a Pechino 2008. L’obiettivo dello stage era far confrontare e affinare tecniche ai ragazzi del settore giovanile Fiamme Oro provenienti da molte regioni italiane. Ad aiutare l'oro Olimpico Minguzzi c'erano i tecnici del gruppo sportivo e tra loro Giuseppe Rinella che sul territorio civitavecchiese insegna i rudimenti della Lotta ai ragazzi locali. Grazie all'amministrazione comunale di Civitavecchia e al delegato allo sport Matteo Iacomelli, che ha messo a disposizione la palestra del Pincio, Rinella sta facendo avvicinare a questo sport un numero di ragazzi che aumenta di giorno in giorno. Per Civitavecchia hanno partecipato 9 bambini della sezione giovanile delle Fiamme oro.

