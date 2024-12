Non riesce il colpaccio agli Snipers VR3 impegnati sabato pomeriggio nella casa della capolista del girone D di serie C, i Castelli Romani.

Sulla pista di Velletri i civitavecchiesi si presentano con una formazione piena di giovani di belle speranze e passano in vantaggio, grazie a Ruggero Meconi.

Poi esce la maggior solidità ed esperienza del gruppo dei Castelli, fino allo scorso anno in serie B, ed il punteggio finale dirà 7-2 (seconda rete civitavecchiese ad opera di Valentini).

In classifica non cambia molto, con i VR3 in lizza per il secondo posto e per i play off.

«La seconda formazione senior, come già detto più volte - spiega Valentini - è un ottimo modo per mettere alla prova i nostri giovanissimi e dare spazio ai senior usciti dal giro dello stretto agonismo. Contro Velletri è stata una partita dura ma abbiamo avuto ottimi spunti su cui dovremo lavorare nei prossimi allenamenti per migliorare sempre di più».

I presenti: Francesca Borgi, Ruggero Meconi, Mattia Cesarini, Manuel Carannante, Gloria Padovan, Samuele D'Angelo, Laura Giannini, Riccardo Valentini. Allenatore: Riccardo Valentini.

