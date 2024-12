Niente da fare: l’atteso tris non è arrivato. Sul parquet del Fonte Roma Basket i rossoneri di coach La Rosa non sono riusciti a portare a casa i due punti. Un match partito in sordina con i civitavecchiesi che non sono riusciti a carburare e hanno concesso troppo spazio ai padroni di casa che hanno chiuso entrambi i semitempi in vantaggio con i parziali di 20-11, 36-29. Al rientro dalla pausa lunga è arrivata la reazione dei rossoneri che hanno riaperto la partita. Tutto, però, si è giocato nel corso degli ultimi 5 minuti, nei quali, a differenza dei padroni di casa, alla formazione di La Rosa è mancata lucidità sia in attacco che in difesa: 69-61 il punteggio finale.

«È un peccato non essere riusciti a continuare nella striscia di vittorie - commenta il tecnico della Cestistica Gabriele La Rosa - sarebbe stata una vittoria dal peso notevole in virtù anche degli altri risultati. Fonte Roma è stata brava a tenerci testa, dimostrando di non meritare la classifica attuale. Noi abbiamo sbagliato qualche appoggio semplice di troppo, la percentuale al tiro non ci ha aiutato nei primi due quarti e nei momenti decisivi loro sono stati freddi. Usciamo delusi ma sappiamo che ora abbiamo la capolista ciampino in casa e lì non possiamo sbagliare. In settimana dovremmo fare una buona preparazione per arrivare più lucidi a questo incontro».

IL TABELLINO. Settima giornata del campionato di Serie C Unica, Fonte Roma Bk-Cestistica Civitavecchia: 69-61.

Parziali: 20-11; 36-29; 49-43.

Fonte Roma Bk: Orman 6, Ludovici 10, Amon 3, Sardo 5, Ranocchia 20, Uzzi 4, Perago, Pebole 14, Marchegiani 5, Pirino 2, Tartaglia, Cavallaro. Allenatore: Casadio.

Cestistica Civitavecchia: Campogiani 4, Nadin 6, Perriere 8, Kocan 2, Gianvincenzi 3, Bianchi, Corneo, Di Nardo Di Maio 2, Bottone V. 15, Balducci 6, Bottone A., Spada 15. Allenatore: La Rosa.

