Sono stati presentati nella giornata di giovedì al Palazzo delle Federazioni di Roma i gironi dei prossimi campionati di pallavolo di serie C e D.

PALLAVOLO CIVITAVECCHIA (ASP)

L’Asp Pallavolo Civitavecchia è stata inserita nel girone B del campionato femminile di serie C insieme a molte avversarie di Roma e provincia in un torneo che dovrebbe essere equilibrato. Le rossoblu affronteranno nella stagione 2023/2024 Volley Terracina, Fenice, Green Volley, Polisportiva Calì Roma, As Roma Centro, Tibur Voley, Volley Fiumicino, Roma Volley, San Paolo Ostiense, Ascor Volley, Polisportiva Casal Bertone, Lupi di Marte, Tor di Quinto. Non ci sarà quindi nessun derby con la Civitavecchia Volley. Marina Pergolesi, presidente dell’Asp Civitavecchia Volley, ha commentato il sorteggio: «Un buon girone con ottime squadre quasi tutte di Roma. Ci sono tre o quattro società con un’ottima tradizione e certamente tra queste Fenice, Terracina Roma Volley e Green Volley, per i risultati e la tradizione, con obiettivo di scalare la classifica. La serie C però è un contenitore con molta attenzione al settore giovanile. Quindi ogni anno ci sono società che apportano dei cambiamenti. Per quanto ci riguarda siamo soddisfatti». Il presidente della società rossoblu si sofferma anche sui prossimi appuntamenti sociali: «Adesso siamo lieti di essere presenti come ospiti al torneo “schiacciamo per Nadia” intitolato alla nostra ex atleta Nadia Mocci. Siamo orgogliosi di poter dare il nostro contributo attraverso un riconoscimento per due atleti Asp nell’anno del sessantesimo. Ringraziamo la famiglia di Nadia e gli amici per questo spazio in un torneo il cui incasso sarà devoluto interamente ad AIRC». L’Asp Pallavolo Civitavecchia riparte quest’anno dalla serie C dopo aver disputato i campionati di serie B1 e B2 nelle precedenti stagioni con il nome Civitalad; sarà importante per la storica società civitavecchiese, che quest’anno ha festeggiato i 60 anni di attività, ripartire con una squadra di giovani atlete locali volenterose. La rosa è quasi pronta così come l’indicazione dell’allenatore che verrà ufficializzato probabilmente la prossima settimana.

CIVITAVECCHIA VOLLEY ACADEMY

La prima squadra ad uscire dall’urna della Fipav Lazio è stata la Civitavecchia Volley Academy. Una circostanza curiosa che ha fatto carambolare le tigri subito nel girone A e che possiamo interpretare come la volontà di cominciare subito questa avventura, senza timori e con la consapevolezza di partire da quanto di buono è stato fatto nel corso della scorsa stagione. Le avversarie del gruppo di coach Alessio Pignatelli saranno Volley Friends, Spes Mentana, Antares Roma, Lazio, Sabaudia, San Giorgio, Sales, Virtus Roma, Duemila12, Anguillara, Pavona, Dream Team e Pallianus. Ci sono alcuni nomi noti del panorama laziale, e non solo, come ad esempio il Volley Friends, ma si tratta di un raggruppamento nel quale le arancionere si possono comportare molto bene. Come già detto nelle scorse settimane, la volontà della società è quella di inserire quattro-cinque giocatrici senior, con alcuni annunci riguardanti questi nomi che potrebbero giungere nelle prossime settimane, corroborate dalle tante giovani che già fanno parte del gruppo e che, con un anno in più di esperienza sulle spalle, potrebbero consentire di migliorare ulteriormente. L’obiettivo è quello di restare nell’elite del campionato e giocarsi tutto nella seconda parte e, possibilmente, di conquistare la promozione in serie B2, che è un obiettivo su cui la dirigenza ci sta lavorando da tempo.

