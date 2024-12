Sono giunte al momento culmine le Olimpiadi di Parigi per la classe IqFoil di windsurf, un’altra disciplina che interessa molto agli appassionati di sport civitavecchiesi, perché ci sono possibilità e speranze di un’altra medaglia, dopo quella ottenuta da Manila Esposito nella gara a squadre di ginnastica artistica.

Nicolò Renna ha terminato in sesta posizione la prima fase di regate ed ha ottenuto l’accesso alla fase finale di Medal Race, che da qualche anno, a causa della ristrutturazione della formula, porta il nome di Medal Series.

A Marsiglia il ragazzio guidato dal commissario tecnico della Fiv, il civitavecchiese Adriano Stella ha ottenuto un primo, un quarto e un nono posto nelle manche che mancavano per determinare la classifica dei primi 10 surfisti, quelli che andranno a giocarsi le medaglie olimpiche.

Niente da fare per la terza piazza, distante 10 lunghezze. L’evento si sarebbe dovuto tenere ieri pomeriggio, ma le gare sono state rinviate più e più volte, a causa del vento debole e instabile, fino alla decisione degli organizzatori di spostare tutto il programma conclusivo nella giornata di oggi, dove, si spera, che si possa determinare chi vincerà le medaglie olimpiche.

Al momento non si conoscono, con precisione, gli orari delle gare, che dovrebbero trovare una collocazione in diretta o su Rai 2 o su RaiSport, canale 58 intorno alle 14.

Ovviamente il programma è suscettibile di variazioni, cosa accaduta frequentemente in questi giorni, come già detto, per la mancanza di vento.

