Grande orgoglio per Bassano in Teverina: la giovane atleta Nicole Bernardini ha conquistato il secondo posto ai campionati italiani di Categoria Fidesm 2025, svoltisi martedì 8 luglio alla Fiera di Rimini, nella categoria Duo Sincro Latin Stile-Classe C. Un risultato straordinario, ottenuto insieme a una compagna della scuola di danza New Dance Alba di Viterbo, che consacra Nicole tra le migliori giovani ballerine d’Italia. Il Comune si congratula con Nicole e con la scuola per il prestigioso traguardo, augurando loro un futuro ricco di nuovi successi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA