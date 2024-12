Tre giorni dopo la fragorosa caduta di Vicenza, Nc Civitavecchia e Rangers si ritrovano per decidere chi andrà in finale.

Alle 20.15 fari accesi al PalaGalli per la “bella” della semifinale playoff, dopo che le prime due si sono chiuse in pareggio. Prima la super rimonta dei rossocelesti, che dopo essere andati sotto per 4-0, sono riusciti a superare le resistenze vicentine. Quindi l’incredibile sfida di mercoledì scorso, nella quale i berici hanno dominato ed hanno chiuso con un 15-7, che nemmeno i più entusiasti tifosi si sarebbero attesi che potesse arrivare. Ne consegue che le due formazioni si presenteranno all’incontro dello Stadio del Nuoto con morali nettamente contrapposti.

Sicuramente il sette di Aurelio Baffetti ha bisogno di riscatto, per non mandare all’aria tutto quello che è stato fatto nel corso della stagione per riportare in auge il nome della Nc dopo anni di campionati nettamente al di sotto delle aspettative e per guadagnare una finale che sarebbe bellissima da disputare.

Dai civitavecchiesi ci si attende tantissimo. Il riferimento, come già detto, non è riguardo la partita, la finale o la promozione da ottenere, ma alla determinazione e all’impegno, cosa che, purtroppo, a Vicenza non si sono viste. Di fronte ai rossocelesti una squadra che ha dimostrato di poter stare in certi contesti. Magari la levatura tecnica del gruppo di Dal Bosco non sarà quella delle top della categoria, ma i Rangers hanno saputo riscattarsi dopo la retrocessione in serie C, poi vanificata dal ripescaggio ottenuto nel corso dell’autunno. Un altro aspetto importante di questa partita sarà l’agonismo.

Nelle prime due uscite, si è rischiato di andare oltre l’agonismo, in particolar modo per quanto riguarda il pubblico, tanto che il tecnico vicentino Dal Bosco ha protestato sulla stampa locale per quanto sarebbe avvenuto in occasione della prima sfida del PalaGalli. Quindi è fondamentale mantenere l’atteggiamento giusto. Far sentire fortemente il fattore vasca sì, sostenere a pieno regime i rossocelesti sì, creare un’atmosfera da bolgia sicuramente sì, ma non bisogna andare oltre l’aspetto squisitamente sportivo. Ad attendere in finale la vincente di gara3 ci sarà la Metanopoli, data dagli addetti ai lavori come favorita per la promozione in serie A2, che in due partite ha avuto ragione del Lerici. Ma prima ci sarà questo scoglio da superare, se scenderà in vasca la vera Nc allora il pronostico potrebbe certamente propendere per gli uomini allenati da Aurelio Baffetti, ma se si dovesse verificare quanto avvenuto nella seconda uscita, allora i veneti potrebbero veramente sperare di poterci andare loro in finale. In previsione di questo fondamentale appuntamento, la Nc ha preferito, almeno nelle ore successive al ritorno da Vicenza, non rilasciare dichiarazioni, gettando ogni sguardo e ogni pensiero esclusivamente sul confronto e sul tanto lavoro, soprattutto relativo alla componente mentale e al lavoro su superiorità e inferiorità numerica, che sarà fatto in queste 48 ore per arrivare pronti all’appuntamento.

Sarà fondamentale anche capire chi avrà la panchina più lunga da poter utilizzare e chi avrà più energie a disposizione. Ricordiamo che si tratta della terza gara nel giro di una settimana, cosa a cui le squadre di serie B non sono abituate. Intanto arrivano buonissime notizie per quanto riguarda la formazione. Il Giudice sportivo non ha inferto nessuna squalifica dopo le numerose espulsioni fischiate nel corso di gara2, prendendo una decisione salomonica, che non andrà a sconvolgere i piani in vista della “bella”. Tantissime, però, le ammonizioni stabilite: per la Nc a farne i conti saranno il tecnico Aurelio Baffetti, il vice capitano Marco Minisini, il giocatore Flavio Molinari, il portiere Alessandro Serrentino e il dirigente Christian Rossi. I primi tre sono stati comminati con un’ammonizione per diffida, mentre gli altri ne hanno ricevuta una semplice. Per la parte veneta, invece, provvedimento per il giocatore Matteo Scocchi, che ha ricevuto un’ammonizione per diffida. Civitavecchia-Vicenza sarà arbitrata da Riccardo Carmignani e Alessandro Naccari, entrambi provenienti da Messina. Commissario di vasca il civitavecchiese Gianni Amodeo.

