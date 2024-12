Una notte che potrebbe essere da regina per la Nc Civitavecchia, che ha il primo match ball per conquistare l’immediata promozione in serie A2.

Si gioca gara2 e lo si fa alle 20.30, con la squadra di Aurelio Baffetti, che farà visita al Milano Metanopoli, dopo il grande successo della prima uscita nella serie al PalaGalli, con il confronto che si è chiuso sul 12-11, dopo un finale incredibile e con un plot twist clamoroso, con il Civitavecchia che ha segnato le tre reti decisive della vittoria quando era con l’uomo in meno per l’espulsione prolungata causata dal gioco aggressivo.

Intanto c’è stato un cambio di vasca per gara2. La sfida decisiva non si giocherà più alla piscina Cozzi, ma alla Pia Grande di Monza. Una decisione, quella del club meneghino, legata al fatto che la vasca di Milano può ospitare al massimo 100 spettatori, mentre quella brianzola può garantire una capacità sicuramente maggiore. E in tutto questo c'è una notizia negativa per mister Aurelio Baffetti, che non potrà fare affidamento su Andrea Silvestri. L'esterno civitavecchiese ha rimediato un'espulsione per gioco aggressivo in gara1, come già detto, che è stata molto contestata dall'entourage rossoceleste, in quanto non sembrava un episodio da punire con un provvedimento così grave.

Ne consegue, comunque, che un rosso di questo tipo causa, di prassi, due giornate di squalifica e 250 euro di multa alla società. Quindi Silvestri ha già concluso in anticipo la sua stagione, un vero peccato per mister Baffetti, visto che il ragazzo garantisce sempre polmoni freschi alla squadra per la sua velocità e la sua freschezza.

Ma, al di là della questione riguardante Silvestri, dalle parti del PalaGalli gli umori non potrebbero essere migliori e gli allenamenti di questi giorni, nonostante la stanchezza e la difficoltà di far conciliare gli impegni della vita con i tanti che sta richiedendo la pallanuoto in queste settimane, stanno scorrendo via con grande piacere.

«C'è un bel clima - afferma l’attaccante Giuseppe Calì - siamo tutti molto ansiosi di affrontare questa partita, perché sappiamo l'importanza che ha. Ci stiamo mettendo sotto ogni giorno e affrontiamo allenamenti seri, grazie anche al mister che ci dà una grande mano. Ci aspetta una bella battaglia. Anche in gara1 in casa abbiamo visto di pasta sono fatti i nostri avversari. Ma noi ci siamo dentro e non vediamo l'ora di andare a Monza e disputare una bella partita. Gara1 è stata una bellissima partita per tanti motivi, soprattutto gli ultimi 4 minuti sono stati coinvolgenti e durissimi da superare, Stiamo mettendo da parte l’euforia per la bella vittoria con il duro lavoro che ci stiamo mettendo negli allenamenti. Non pensiamo a quello che abbiamo fatto in casa, perché ancora non è finito niente, anzi, è iniziato tutto adesso. Per quanto riguarda la promozione in serie A2 ci abbiamo sempre creduto, sin dalle prime giornate di campionato. Abbiamo avuto alti e bassi nel corso del nostro percorso, ma siamo stati bravi a gestire il tutto e adesso vogliamo andare a prenderci quello che è nostro e che ci spetta».

Sarà fondamentale capire anche gli aspetti tattici dell’incontro. A differenza di quanto fatto dal Vicenza, che ha imperniato iol proprio scacchiere difensivo sulla volontà di bloccare principalmente Davide Romiti, il Milano ha mostrato un atteggiamento diverso, schierando una difesa più dinamica che non voleva andare a tamponare solo il capitano civitavecchiese. Questo aspetto ha permesso alla Nc di poter leggere meglio la trama e anche grazie ad una prova favolosa in fase di impostazione, con Romiti coinvolto quando era pronto a scatenare la sua furia verso la porta di Mugelli, come dimostrano le cinque reti che ha infilato nel tabellone il giocatore che indossa il 9. A tutto questo va aggiunta una difesa in grado di rimanere attenta per gran parte della partita, a parte alcune sbavature evitabili quando i meneghini stavano provando a rientrare dal 4-7 al 7-7. Servirà una Nc sul modello di gara1 per chiudere subito la serie e far cominciare una festa che la società rossoceleste ha sempre sperato che potesse esserci sin da quando è stato unito il gruppo lo scorso mese di settembre.

Con un Silvestri in meno ci vorrà ancora più impegno e più voglia di dare tutto sia per sé stessi che per il compagno. In gara1 si è visto anche un Civitavecchia fare più squadra, rispetto agli avversari, che hanno costruito un roster chiaramente improntato su un instant team per salire subito di categoria, con tanti ragazzi da varie regioni d’Italia che risiedono a Milano per motivi universitari e lavorativi. La Nc, invece, ha dimostrato di aver risolto le cose che non sono andate nel corso della parte centrale della stagione ed ora sta anche vivendo un momento di forma ottimo, considerato che siamo praticamente a fine stagione. Metanopoli-Civitavecchia sarà arbitrata da Massimo Calabrò di Macerata, ma originario di Caserta, e Alessandro Naccari di Messina. Commissario di vasca sarà Valter Trovò di Pavia.

