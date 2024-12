L'avventura della Nc Civitavecchia in serie B si apre subito con una vittoria. I rossocelesti hanno espugnato la piscina Camalich di Livorno imponendosi per 15-12 con i padroni di casa. È stata una gara in cui, per tutti e 32 minuti, la squadra di Marco Pagliarini ha dimostrato di essere di un tono superiore rispetto agli avversari, neopromossi nella terza divisione. Il match inizia subito con il ritmo sostenuto da parte di Romiti e compagni, che si portano su 4-1. Nel secondo tempo si va avanti ancora con questo spartito, ma nel finale del parziale i labronici riescono a recuperare i diversi gol, fino a portarsi a -1. Dopo il cambio di metà vasca le cose si mettono assolutamente in favore dei civitavecchiesi, che vanno avanti anche di 5 gol, e poi riescono a gestire il margine accumulato, nonostante il forcing dei toscani. In evidenza soprattutto l’eterno Romiti, che dal centro ha segnato molti gol ed ha guadagnato tantissime espulsioni, con la sua forza, la sua caparbietà e la sua potenza fisica. Molto bene anche Minisini, Pagliarini e Carlucci con quest'ultimo che ha segnato il gol più bello di questa partita. Quindi subito tre punti per la nuova stagione della Nc Civitavecchia, che comincia un nuovo percorso con il piede giusto, con la speranza di diventare presto protagonista della categoria.

