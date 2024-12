Clamoroso epilogo per la prima partita di ritorno campionato di Serie B che la Nc pareggia per 9-9 contro il Livorno davanti al pubblico amico del PalaGalli. La gara inizia subito bene per il gruppo di Aurelio Baffetti, che va avanti grazie al gol di Romiti e poi rimonta da parte del Livorno che chiude il primo tempo avanti per 2-1. Nel secondo tempo arriva la reazione da parte dei padroni di casa, che rimontano grazie ai gol di Chiarelli e Romiti, ma si notano ancora tante difficoltà e tanti errori sia in attacco che in difesa. Il terzo tempo inizia in maniera pessima da parte del Civitavecchia, che subisce un parziale di 3-0 da parte degli ospiti che fanno sul 5-3. Poi reazione da parte dei padroni di casa con la doppietta di Romiti, che porta il risultato sul 5-5. L'ultimo tempo scoppiettante con i toscani che ci credono nel grande risultato e i civitavecchiesi che provano a fare loro la partita con le unghie e con i denti. Paggini fa 6-5 per gli ospiti, quindi il Civitavecchia sembra risolverla con i suoi assi Romiti, alla fine autore di sei reti, e Pagliarini. Sul 9-7 a due minuti dal termine tutto sembrerebbe finito, ma alcune distrazioni permettono al Livorno di pareggiare clamorosamente l'incontro.

Non è stata per nulla una prestazione positiva quella del Civitavecchia, che tra errori nei passaggi, in palleggio, al tiro e anche in difesa ha fortemente faticato, anche perché alcuni giocatori non si sono presentati al meglio della forma.

Oltre a questo ha inciso anche l'assenza di Carlucci. Il primo posto è fortemente saldo, ma è chiaro che in ottica playoff bisogna evitare questi cali di tensione.

