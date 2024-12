È giunto al momento cardine la prima fase del campionato di serie B per la Nc Civitavecchia. Dopo aver messo a posto la questione riguardante la partecipazione ai playoff, ora, all’ordine del giorno della squadra di Aurelio Baffetti c’è la questione primo posto. Alle 15 si va a giocare a La Spezia per la gara contro il Lerici, che nel corso della stagione ha dimostrato di poter essere l’anti-Civitavecchia, ma che ora si trova al terzo posto, avendo rimediato una serie di risultati negativi, un po’ come quello che stanno facendo i rossocelesti. Vincere e ritrovare le energie migliori consentirebbe alla Nc di ipotecare la conquista del primo posto o, quantomeno, arrivare all’ultima giornata alla gara contro l’Aragno con un vantaggio di rilievo. Altrimenti la questione primo posto rischia di essere seriamente in discussione e sarebbe un peccato, visto che i civitavecchiesi hanno avuto anche otto punti di vantaggio nel corso del cammino. Il girone d’andata è stato ai limiti della perfezione, con nove vittorie su nove, ma il ritorno non è stato sulla stessa linea, con otto punti messi in cascina fino ad ora, tra cui le due sconfitte, contro Locatelli e Rapallo. Dando uno sguardo alla classifica del girone di ritorno, la Nc sarebbe addirittura sesta, con squadre in lotta per la salvezza che hanno fatto meglio. Per quanto concerne la formazione si segnala solo l'assenza dell'indisponibile Chiarelli. «Siamo primi a cinque punti dalla seconda in classifica – spiega il portiere Giordano Visciola – è una partita importante, anche per risollevare un po' il morale. Veniamo da una serie di partite dove non vinciamo. Comunque sia, siamo sempre primi, con un distacco evidente rispetto alla seconda della classe. Però è importante vincere, per tutto il percorso che abbiamo fatto quest'anno». Ma nel gruppo si sta sentendo che c’è un momento di difficoltà oppure è esagerato riferire questo? «Quella che sto per dire non vuole essere assolutamente una giustificazione – riprende Visciola - veniamo da un periodo dove ci sono state delle assenze, anche abbastanza prolungate, vuoi per chi lavora, vuoi anche per i malanni che ci sono stati, tra influenze che sono durate pure due settimane, a cui vanno aggiunti vari fattori che non hanno permesso la serenità del gruppo. Quando siamo andati a Sori per giocare contro la Locatelli eravamo veramente contati ed abbiamo fatto affidamento su tre o quattro giovani. Ma la squadra si sta ritrovando. Ci stiamo allenando forte come all'inizio dell'anno e bisogna aspettare e volere soltanto questo bel risultato. Per quanto mi riguarda, posso fare sempre di più, questa è la mentalità che abbiamo noi grandi. Di certo anche gli insegnamenti e tutti i consigli che ci dà Aurelio Baffetti contribuiscono moltissimo a alla buona riuscita di noi portieri. C'è da lavorare, c'è da stare tranquilli e sereni. Sono sicuro al 100%, perché conosco i miei compagni e conosco anche chi sta sul bordo vasca, che i risultati verranno». Lerici-Civitavecchia sarà arbitrata da Mattia Bernini di Milano, mentre il commissario di campo sarà Riccardo Vitiello di Livorno.

